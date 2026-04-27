Osijek daruje tramvaje Ukrajini

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić najavio je u ponedjeljak da će Grad Osijek darovati gradu Žitomiru u Ukrajini dva tramvaja, koja više ne prometuju gradom, no u dobrom su voznom stanju i prošla su potpuni remont
"Tramvaji u potpunosti zadovoljavaju potrebe Ukrajinskog grada Žitomira, grada koji, nažalost, trpi velike i ljudske i materijalne gubitke", kazao je Radić dodajući kako ovim činom žele pokazati da građani Osijeka nisu zaboravili humanitarnu i drugu pomoć koja je u Osijek dolazila tijekom Domovinskog rata.
Radi se o tramvajima koji su na osječkim ulicama bili od 1968. i 1972. godine, a bit će darovani uz posredstvo hrvatskog veleposlanstva u Ukrajini.
Grad Osijek pritom će platiti trošak transporta do Žitomira, koji će iznositi oko 10.000 eura, rekao je Radić.
Najavio je da Žitomiru planiraju darovati još četiri tramvaja, nakon što u Osijek stigne novih deset tramvaja.
"Dva ili tri stara tramvaja planiramo ostaviti za uspomenu u Osijeku", rekao je gradonačelnik.
Podsjetio je da su u ožujku prošle godine, nakon više od 40 godina, u Osijek stigli prvi niskopodni tramvaji koje je proizvela hrvatska tvrtka Končar.
Danas ih deset vozi osječkim ulicama, a u nabavci je još deset koji bi trebali početi dolaziti u veljači iduće godine, što je u potpunosti zadovoljiti potrebe grada.
