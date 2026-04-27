PLATIT ĆE I PRIJEVOZ

Osijek daruje tramvaje Ukrajini

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić najavio je u ponedjeljak da će Grad Osijek darovati gradu Žitomiru u Ukrajini dva tramvaja, koja više ne prometuju gradom, no u dobrom su voznom stanju i prošla su potpuni remont
Osijek: Primopredaja tramvaja koje Grad Osijek daruje Gradu Žitomiru u Ukrajini
"Tramvaji u potpunosti zadovoljavaju potrebe Ukrajinskog grada Žitomira, grada koji, nažalost, trpi velike i ljudske i materijalne gubitke", kazao je Radić dodajući kako ovim činom žele pokazati da građani Osijeka nisu zaboravili humanitarnu i drugu pomoć koja je u Osijek dolazila tijekom Domovinskog rata. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
"Tramvaji u potpunosti zadovoljavaju potrebe Ukrajinskog grada Žitomira, grada koji, nažalost, trpi velike i ljudske i materijalne gubitke", kazao je Radić dodajući kako ovim činom žele pokazati da građani Osijeka nisu zaboravili humanitarnu i drugu pomoć koja je u Osijek dolazila tijekom Domovinskog rata. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
