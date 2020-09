'Osim parcela načelnika Mate Čička, građevinsko područje se širi i na susjedne parcele'

Došlo je do proširenja građevinskog područja na slijedeći red parcela, tako da su prihvaćeni zahtjevi svih vlasnika parcela, ne samo načelnikova oca Jure Čička, kažu u Općini

<p>Općina Rugvica reagirala je na <strong><a href="https://www.24sata.hr/news/hdz-ovac-cicak-livadu-pretvorio-u-gradevinsko-zemljiste-sam-se-javio-na-svoj-poziv-719296">članak o izmjenama prostornog plana</a></strong> čime je zemljište načelnika općine i saborskog zastupnika<strong> Mate Čička</strong> (HDZ) i njegovog oca postalo građevinsko.</p><p>- Za izradu novih Prostornih planova od strane Općine Rugvica angažiraju vanjski suradnici, točnije stručni izrađivač Plana urbanist, koji pregledava prikupljene zahtjeve obrađuje ih i odlučuje o zakonskim mogućnostima prenamijene zemljišta. Nakon obrade svih zahtjeva urbanist prezentira članovima Odbora za prostorno planiranje i projektiranje, imenovanih od strane Općine, donesene odluke.</p><p>Inače, Odbor čine 7 članova odnosno Općinskih vijećnika iz svih političkih stranaka zastupljenih u Vijeću, što znači da su svi upoznati sa prikupljenim zahtjevima te onim prihvaćenim i odbijenim.</p><p>Nastavno na navode za čestice koje su u vlasništvu načelnikova oca u Hrušćici, Prostornim planom Općine Dugo Selo (Službeni glasnik Zagrebačke županije br. 3/2000), kada administrativno Općina Rugvica još nije ni postojala, čestica Jure Čička kč.br. 2597 u k.o. Hruščica je bila unutar građevinskog područja kao i susjedne cestice na kč.br. 2599 i 2594 k.o. Hruščica. Osnivanjem Općine Rugvica sukladno zahtjevima mještana sve čestice koje su u planu Općine Dugo Selo bile u građevinskom području i u Planu Općine Rugvica vraćene se u građevinsko područje. Tako su u 6. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Rugvica te čestice vraćene u građevinsko područje. Osim toga, došlo je do proširenja građevinskog područja na sljedeći red parcela (nadovezuju se na gornje parcele) tako da su prihvaćeni zahtjevi svih vlasnika parcela, ne samo načelnikova oca Jure Čička.</p><p>Što se tiče parcela koje se nalaze u Otoku Svibovskom, nije postojalo zapreka da one ne uđu u građevinsko zemljište te imaju sve zakonske preduvjete za to, kao i sve ostale parcele. Za one koje nisu prihvaćene postoje brojni zakonski razlozi, kao na primjer blizina dalekovoda. Smatramo da ste upoznati s brojnim opasnostima koje mogu prouzročiti dalekovodi te da o tome nije potrebno diskutirati.</p><p>Što se tiče proširenja građevinskog područja u Rugvici ono obuhvaća osim parcele Mate Čička i susjedne parcele (koje čine cjelinu), a osim toga postoji i pristup na prometnicu. Radi se o cesticama kč.br. 931/2, 932 i 933/2 k.o. Rugvica - kažu u Općini Rugvica.</p>