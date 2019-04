'Osjećamo se kao ljudi drugog reda, nije ih briga kako živimo'

Ministar rada Marko Pavić obećao je riješiti problem bivših radnika Algoritma koji su ostali 'zarobljeni' u sustavu nakon se stečaj tvrtke otvorio i zatvorio u jednom danu. Ministar je obećao da će nastala dugovanja za porodiljne dopuste i bolovanja riješiti država jer radnici nisu krivi što se tvrtka ugasila, a da njima nitko nije uručio otkaze pa su se našli u zrakopraznom birokratskom prostoru.

Vodili se kao da rade u nepostojećoj tvrtki pa se nisu mogli niti odjaviti... No to je bio samo dio problema. Naime, s obzirom da im nije bio uručen otkaz s datumom gašenja tvrtke, oni se nisu mogli ni prijaviti na burzu kako bi ostvarili svoja prava i novčane naknade. To je drugi dio problema za koji, čini se ministar Pavić, nema rješenje.

- Šokirani smo i osjećamo se kao građani drugog reda. Nikoga nije briga kako mi mali ljudi živimo i od čega. Ono što se događalo s Algoritmom nije bilo nešto na što smo mi mogli utjecati, a još uvijek ispaštamo – počela je priču Sanja Boban Sotski, bivša zaposlenica koja je u vrijeme otvaranja i zatvaranja stečaja Algoritma, u lipnju prošle godine, bila na rodiljnom dopustu. Ona je samo jedna od tih djelatnika koju je sustav zaboravio i koja je ostala zarobljena u nemogućoj poziciji – vodila se kao da radi, a tvrtka ne postoji, nitko joj nije mogao dati otkaz, a bez prestanka ugovora o radu ne može se prijaviti na burzu. Tog problema se osvijestila četiri mjeseca kasnije kada joj je istekao porodiljni.

Nije mogla regulirati svoj status i tada je doznala da sve to vrijeme nije imala plaćeno zdravstveno osiguranje te da je terete za rodiljnu naknadu za ta četiri mjeseca. Nakon pritiska medija Ministarstvo rada je riješilo taj dio problema.

Sanja je u srijedu zajedno s kolegom i sindikalistom Krešimirom Severom bila pozvana na sastanak s predstavnicima Ministarstva rada. Nadala se da će ondje čuti kako će njoj i kolegama biti isplaćena i naknada s burze, koju bi dobili da su se mogli na vrijeme prijaviti na Zavod za zapošljavanje.

- Naknada s burze se može ostvariti ako u roku od 30 dana od dana otkaza. Kako mi nismo dobili otkaz mjesecima nakon što tvrtka više nije postojala, naravno da nismo mogli ni ispoštivati te rokove. Obećali su riješiti naš problem što znači i tak dio no na sastanku sam se neugodno iznenadila. Ne samo da su rekli kako su im vezane ruke nego je još pomoćnik ministra izvadio nekakav izračun i rekao da sam ja ostala dužna HZZO-u 38.000 kuna i da mi je taj dug oprošten te da bih, u suprotnom, da sam primila naknadu za nezaposlene, što bi iznosilo oko 19.000 kuna, te otpremninu od AORT-e u visini od ukupno oko 5000 kuna, u konačnici ja njima bila dužna još 14.000 kuna. Pa prvo ja nisam kriva ni za kakav dug, a ovi izračuni su smiješni. Primila sam četiri mjeseca rodiljnu naknadu od 3300 kuna, jednom sam bila kod ginekologa i jednom kod zubara. Kako su oni došli do 38.000 kuna nisu mi objasnili – rekla je.

Dodala je da su zaključili kako će poslati zapisnik sastanka Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike kako bi vidjeli mogu li im osmisliti “neki model socijalne pomoći”.

Komentar smo tražili do Ministarstva rada i ministra Marka Pavića no još nema odgovora.

Tema: Hrvatska