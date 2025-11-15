Osječanin ostao bez 17 tisuća eura, uložio je u lažni fond

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 76-godišnjaka iz Osijeka nagovorio na ulaganje u lažni investicijski fond, i tako ga oštetio za 17 tisuća eura, izvijestila je policija u subotu.

Prije nekoliko dana 76-godišnji Osječanin poželio je ulagati u investicijske fondove putem interneta, a nepoznati ga je počinitelj doveo u zabludu i nagovorio na ulaganje u lažni investicijski fond, dodaju iz Policijske uprave osječko-baranjske.

Potom je 76-godišnjak uplatio ukupno 17 tisuća eura, a kako nije zaradio obećani iznos, niti je više mogao do svog novca, shvatio je da je prevaren.

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem internetske prijevare.

Ujedno upozoravaju kako je u posljednje u porastu broj lažnih internetskih trgovina čiji je cilj krađa osobnih podataka i novca financijskih sredstava hrvatskih građana.

Policija građane poziva da, prije online kupovine, provjere internetske trgovine na besplatnom servisu iffy.cert.hr, koji korisnicima omogućuje provjeru ima li neka internetska trgovina obilježja lažne web-stranice.

Također pozivaju građane da, u slučaju sumnje na prijevaru ili neovlaštenu transakciju, odmah kontaktiraju policiju i svoju banku.