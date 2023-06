Osječki gradonačelnik darovao je zemljište za izgradnju novog prostora Državnog arhiva

Osječki gradonačelnik Ivan Radić u petak je ravnatelju Državnog arhiva u Osijeku Draženu Kušenu uručio ugovor o darovanju gradskog zemljišta veličine 4000 četvornih metara za potrebe izgradnje novoga arhivskog objekta, odnosno proširenja arhivskih kapaciteta u Osijeku.

Potpisivanju i uručenju ugovora nazočila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, istaknuvši da dodjelom ovog ugovora počinje projekt izgradnje nove zgrade arhivskog spremišta u Osijeku.

"Ovo je povijesno ulaganje jer u zadnja tri desetljeća, ali i ranije, nije bilo ozbiljnijeg ovakvog značajnog ulaganja u arhivsku infrastrukturu, kao što ga poduzima naša Vlada sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)", rekla je Obuljen Koržinek.

Naglašava da je ulaganje u segmentu jačanja javne uprave, pravosuđa i imovine jer su arhivi, osim što su kulturne ustanove, i ustanove koje čuvaju najvažnije dokumente za građane i institucije kada trebaju rješavati imovinsko-pravna pitanja i razna građansko-pravna pitanja koje se nalazi u arhivima.

Ukupna investicija iz NPOO-a procijenjena je na više od 35 milijuna eura, a riječ je o sredstvima osiguranim za izgradnju novih arhiva ili izgradnju novih arhivskih spremišta ili pak obnovu postojećih u osam hrvatskih gradova, među kojima su uz Osijek još i Bjelovar, Gospić, Pazin, Rijeka, Šibenik, Vitrovitica i Varaždin.

Ministrica kaže da se ovaj problem arhivske građe pokušavao riješiti i s prijašnjim gradskim vlastima, međutim nije bilo volje ili spremnosti s njihove strane. Istaknula je da je ovaj projekt u Osijeku procijenjen na više od 3 milijuna eura, no kako rastu cijene, kaže možda će to biti i više od 4 do 4,5 milijuna eura.

"Sva potrebna sredstva bit će osigurana iz NPOO-a, ono što eventualno bude nedostajalo, iz državnog proračuna. Vjerujem da ćemo do kraja 2026. završiti ove velike investicije, završiti informacijski sustav i dati svoj doprinos kao arhivska zajednica da se pravosudni i svi drugi procesi i zemljišno knjižni postupci značajno ubrzaju", rekla je.

Nakon toga pristupa se velikom procesu digitalizacije arhivskog gradiva i to upravo onog koje je najvrijednije građanima.

Osim što će biti arhivsko spremište, u novom objektu predviđena je i jedna dvorana od 200 kvadrata koja će s druge strane Drave stvoriti jedan mali kulturni centar gdje će se moći odvijati aktivnosti ne samo arhivske struke već i za građane koji tamo žive, naglasila je.

Vrlo dobra suradnja Grada Osijeka s Ministarstvom kulture i medija

Gradonačelnik Ivan Radić ocijenio je da će ovaj projekt riješiti problem koji Grad Osijek i državni arhiv muči već gotovo dva desetljeća.

Riječ je o parceli veličine oko 4000 kvadrata, a sama zgrada bi trebala biti na oko 3000 četvornih metara. Na ovaj način Arhiv će dobiti nov i primjeren prostor za čuvanje arhivske građe koji se nalazi samo dva kilometra udaljen od njihove glavne zgrade u Tvrđi, naglasio je osječki gradonačelnik.

Istaknuo je i izuzetno dobru suradnju Grada Osijeka s Ministarstvom kulture i medija podsjetivši da Ministarstvo sudjeluje u izgradnji Koncertne dvorane s 930 tisuća eura što je najveći pojedinačni iznos koji je Ministarstvo kulture dalo u povijesti jednoj jedinici lokalne samouprave.

"Osim toga nedavno se po prvi puta u Osijeku na inicijativu Ministarstva kulture održao Prvi Festival knjige u Osijeku a za četiri dana kreće Osječko ljeto kulture čije je programe Ministarstvo kulture sufinanciralo s 96 tisuća eura", rekao je Radić.

Izgradnjom novog objekta Državni arhiv u Osijeku bit će arhivska ustanova na razini europskih

Ravnatelj Državnog arhiva u Osijeku Kušen podsjetio je da Arhiv djeluje na pet lokacija, od čega su četiri privremene u kojima su ukupno nalazi oko osam tisuća dužnih metara gradiva.

"Prema preporukama i stručnim procjenama ovaj kapacitet spremišta u Podravlju bi trebao biti za oko 15 tisuća dužnih metara gradiva i to bi bilo dovoljno da preselimo gradivo s četiri privremene lokacije i preuzmemo sve ono gradivo koje je do 1990. godine nastajalo na području Osječko-baranjske županije, a još uvijek nije moglo biti preuzeto i stručno obrađeno te pripremljeno za digitalizaciju", rekao je Kušen.

Ističe kako to neće biti samo depo već i stručni prostori za rad, za preuzimanje gradiva i njegovu stručnu obradu , restauraciju i konzervaciju te digitalizaciju.

Izgradnjom novog objekta Državni arhiv u Osijeku postat će suvremena arhivska ustanova na razini europskih, dodao je.