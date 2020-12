Osječki umjetnik u lišću stvorio predivne oblike: Zabilježim ih dronom prije nego vjetar puhne

<p>U Osječkim parkovima ponovno su u lišću osvanule divne krivulje i to svakim danom neke druge. Djelo je ovo osječkog kipara i umjetnika <strong>Nikole Fallera</strong> koji je svakim danom po dva sata grabljao lišće te tako ukrašavao Perivoj kralja Tomislava raznim crtežima.</p><p>Vijugave spirale oblikovane od lišća koje radi u jesen u osječkim parkovima, strpljivo, satima grabljajući komad po komad Perivoja kralja Tomislava kojega na kraju pretvori u umjetničko djelo. Pun strpljenja i mira koji mu priroda donosi, Nikola često jedva čeka izaći u prirodu i stvarati umjetnost.</p><p>Deset dana je tako grabljao svaki dan drugi crtež u sklopu njegovog projekta Četiri godišnja doba koji oživljava već osam godina. Nikola je voditelj udruge Slama Land Art te ovakve radionice godinama održava uz učenike raznih škola no ove godine zbog korona virusa bio je primoran uređivati park u potpunosti sam.</p><p>- Volim ovakvu umjetnost stvarati uz pomoć prirode. Vjerujem kako je ovo divan način da prikažemo kako možemo stvarati u prirodi bez da joj štetimo. Mi smo dio prirode, a ako joj štetimo, štetimo i sebi tako da je ovo samo još jedan od mnogih načina kojim mogu pokazati ekološke načine stvaranja u prirodi - rekao nam je umjetnik.</p><p>Većina njegovih umjetničkih radova osuđena je na kratki životni vijek, bilo da se radi o skulpturama načinjenima u ledu, onima od slame, fantastičnim 'crtežima' koje stvara u prirodi grabljajući lišće po parkovima ili, pak, crtajući na pješčanim plažama Drave u rodnom Osijeku, na Jadranu ali i putujući svijetom. Njegova djela u prirodi, koje radi već godinama, popratili su i mnogi svjetski mediji, među njima i BBC News Travel čija je publika također ostala zadivljena ovim jedinstvenim Land art umjetnikom koji se u umjetnost u prirodi zaljubio, kako kaže, prije 15 godina.</p><p>Unatoč tom kratkom vremenu koje prožive ta fenomenalna djela, ona uspiju zadiviti sve one koji ih vide ili ulove kamerom aparata. Tako ih i Nikola svaki puta fotografira pomoću drona kako ne bi nestale u zaborav, a ostale ne zabilježene.</p><p>- Često se prolaznici zaustavljaju kada me vide kako grabljam lišće. Njima je to zanimljivo za vidjeti iako se cijeli crtež može vidjeti tek iz zraka pa ih ja zabilježim dronom prije nego ih vjetar odnese. Takav rad u prirodi je meni jednostavno mir za dušu - zaključio je poznati umjetnik.</p><p>Iako imaju kratki vijek trajanja, Nikoli to ne smeta, kaže nam kako mu je tako i draže jer je to samo još jedna od čari umjetnosti zvane Land art.</p>