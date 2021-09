Khalid Sheikh Mohammed, 53-godišnji Pakistanac neslavan kao onaj koji je smislio al-Kaidin teroristički napad na SAD 11. rujna 2001. godine, puni 20. obljetnicu od zločina za koji već godinama čami u Guantanamu.

Pogledajte video: Napadi 11/9

Mohammedu je suđenje trebalo početi još 2019. godine, no ono se odgodilo. Godinu dana kasnije opet je odgođeno zbog pandemije. No, stručnjaci koji poznaju kako stoje stvari, smatraju da je to izrazito optimistično, zapravo se pitaju hoće li terorist uhićen u Pakistanu još 2003. ikada doći do suđenja.

- Trebat će im još dvije ili tri godine da bi uopće imali dovoljno za suđenje, a onda za suđenje još jedna godina - kazao je za Guardian njegov 53-godišnji branitelj David Nevin. On kaže i to da se potom može očekivati i žalba na presudu, koja će nesumnjivo biti osuđujuća, na što će otići još pet godina.

Za očekivati je da će slučaj potom provesti još tri ili četiri godine na okružnom sudu, pa možda vrhovni sud čija presuda bi mogla na red doći za nekih 18 godina.

- Sva je prilika da će moj klijent umrijeti u zatvoru prije nego što cijeli taj postupak završi - kazao je Nevin.

Uz ogradu da, istina, osobno nije upoznat sa statistikama očekivanog trajanja života u zatvorima u SAD-u, on svoje predviđanje objašnjava ovako: "Ako se uzme da bi bila riječ o nekome tko je prošao mučenja, siguran sam da je to niže od normalnog. U tom slučaju se morate pitati, zašto mi zapravo radimo ovo ili zašto to radimo na ovaj način? Trošimo milijune i milijune javnog novca svakog tjedna za nešto što se može pokazati beskorisnim."

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedan od autora knjige "Lov na KSM-a", Terry McDermott bio je prisutan na 24. po redu predsudskom saslušanju glavnog zločinca za 11. rujna.

- On već sad izgleda kao da mu je 83, djeluje poput starca. Još uvijek ima crne obrve i boji si bradu kanom, ali kosa mu je potpuno bijela. To je taj izgleda banalnosti zla - rekao je McDermott.

Manja skupina srodnika poginulih u terorističkom napadu prisustvovala je jednom od saslušanja i opći je dojam da je taj slučaj na vojnom sudu daleko od zaključka kao što je bio uvijek. Obrana traži, pokušava se izboriti za mijenjanje suca i tužitelja, optužujući ih da su potajno dopustili da se uništi tajno skrovište SAD-a u inozemstvu za koje se vjeruje da su ga tamo mučili. Optužba sa svoje strane traži smrtnu kaznu, obrana se tome žestoko opire.

Ellen Judd, 66-godišnja profesorica antropologije sa Sveučilišta u Manitobi, pratila je saslušanje Sheikha Mohammeda i četvorice suoptuženih kroz troslojno staklo. Jedna od skoro 3000 žrtava u tom terorističkom udaru bila je i njena partnerica tijekom 15 godina Christine Egan. Poginuo je tada i Eganin brat koji je radio u jednom od tornjeva Blizanaca. Oboje izvorno potječu iz Hulla u Engleskoj, a Egan je radila na zdravstvenoj zaštiti i istraživanju Inuita na sjeveru Kanade.

- Osjećaj gubitka nikad ne prolazi - kazala je. Za prisutnost obitelji žrtava saslušanjima smatra da je jako važno. - To je dio procesa tugovanja, to je dio prisjećanja, ali i svjedočenja - dodala je. I ona bi htjela da sud obavi svoj posao, da postupak dovede do kraja, ali smatra da je greška uopće to što se ovaj zločin krenulo procesuirati kroz vojnu komisiju. - Voljela bih nešto puno obuhvatnije, nešto što bi objasnilo kako se sve ovo dogodilo i što bi pomoglo da se sukob u svijetu razriješi, nešto poput međunarodnog kaznenog suda - kazala je.

Karen Greenberg, direktorica Centra za nacionalnu sigurnost na Sveučilištu Fordham, smatra da je pogreška napravljena onog trenutka kad je vlada odlučila da je preriskantno progoniti optužene za 11. rujna na civilnom sudu, što se 2009. umalo i dogodilo. Optuženi bi naprosto mogli prisustvovati suđenjima preko videolinka iz Guantanama dok bi se suđenje održavalo u Washingtonu ili New Yorku. - Ovo odgađanje je sramotno. Razarajuće je i baca sjenu na američki pravosudni sustav - smatra Greenberg.

McDermott kaže da može zamisliti dogovor između obrane, koja bi odustala od opoziva suca i tužitelja, i tužiteljstva koje bi odustalo od smrtne kazne. Pentagon je 2007. objavio transkript Mohammeda u kojem ovaj priznaje da je odrubio glavu novinaru Danielu Pearlu, kao i još desetke terorističkih napada i urota.

- Ja sam odgovoran za 9/11 operaciju od A do Ž - kazao je. A suđenje još uvijek nije počelo. Postupak je zagušen žalbom da su ga mučili, kao i ogromnom količinom povjerljivog dokaznog materijala. Uz te dvije stvari, šanse da se postupak prebaci na civilni pravosudni dio, jako su male.