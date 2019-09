SAD na godišnjicu 9/11 bacio 40 tona bombi na ISIL-ov otok

Američko vojno zrakoplovstvo bacilo je skoro 40 tona laserski navođenih bombi na otok Qanus koji se nalazi usred rijeke Tigirs u središnjem dijelu Iraka. Kako su opisali, to je otok 'inficiran ISIL-om', odnosno skrovište džihadističkih boraca, a avioni tipa F-15 i F-35 poslani su da ga unište.

Glasnogovornik operacije Joint Resolved, pukovnik Myles B. Caggings na Twitteru je objavio video bombardiranja i napisao: 'Ovako izgleda kada F-15 i F-35 mlažnjaci zrakoplovstva bace 36.000 kilograma bombi na otok inficiran Daeshom' (Daesh - naziv za pripadnike ISIL-a).

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. 🛩💥 هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn