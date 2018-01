Osmorica hrabrih skočila su u more u Šibeniku: To je spektakl

Šibenčani za Novu godinu, već tradicionalno, priređuju novogodišnje kupanje na plaži Banj. Uz Labuđe jezero koje je izvodila violinistica Jelena Žaja klavirsku uz pratnju Marije Sekso osmorica najhrabrijih Šibenčana i jedan pas skočili su u more i zaplivali. Ne s labudovima, nego s plamencima, u obliku kolutova i luftmadraca. Temperatura zraka i mora bila je oko deset stupnjeva. Lagana kiša i teško jugo. No, ništa nije moglo spriječiti spriječili šibenske kupače da plivaju svoju tradiciju.

- Je, jugo je, malo je toplije nego lani, ali danas je, evo, svima bilo teško ući u more. Ponosni smo jer smo uspjeli. Novogodišnje kupanje u Šibeniku je više od kupanja. To je spektakl za čitav grad, a sada već i tradicija. Od početka sudjelujem i plivat ću do kraja, dok me zdravlje služi rekao nam je jedan od šibenskih kupača, Nikša Ercegović Đugum (63).

U osam kupača i psa na plaži Banj se okupilo i nekoliko stotina Šibenčana, koji su s obale bodrili kupače, časteći se kuhanim vinom i slasticama.