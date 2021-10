Özlem Türeci, jedna od osnivača BioNTecha, kompanije koja je dala doprinos razvoju cjepiva zajedno s tvrtkom Pfizer, za Deutsche Welle komentirala je smjer daljnjeg razvoja pandemije. Poručila je kako o koronavirusu znanstvenici svaki dan nauče nešto novo, pa i o tome kako reagira na cjepivo.

- Ova saznanja su nam potrebna kako bismo mogli procijeniti kada će pandemija završiti. Ali, ono što već sada sa sigurnošću možemo reći je da će postupno doći do nove normalnosti. To se već sada osjeća. Učimo kako se odnositi prema virusu. Mnogi od nas su već cijepljeni i stekli su novi stupanj slobode. Doći će do nove normalnosti u kojoj će se na temelju imuniteta većina stanovništva moći slobodnije ponašati. Sigurno ćemo se još nekoliko godina nositi na neki način s virusom - rekla je.

'Virus će s godinama dobiti status gripe'

Smatra kako bi se uskoro mogli iskristalizirati odgovori na pitanja koja znanstvenici danas još nemaju, a i pitanje hoće li se pojaviti nove varijante virusa koje bi bile otporne na cjepiva te hoće li se zbog toga ići u prilagodbu cjepiva.

- S godinama će virus dobiti status koji danas ima virus gripe, protiv kojeg se svake godine ili svake druge godine mogu cijepiti određeni dijelovi stanovništva, a drugi ne moraju. Korona će postati virusno oboljenje koje se može kontrolirati - smatra.

'Ako se pojavi mutacija otporna na cjepivo, prilagodit ćemo ga'

Drugi osnivač ove kompanije, Ugur Sahin poručio je kako trenutno testiraju različite varijante cjepiva na malom broju dobrovoljaca. Tvrdi kako trenutno nema potrebe za zamjenom cjepiva. U tijeku su još dvije studije - ona o južnoafričkoj beta-varijanti je skoro gotova, a traje i studija o delta-varijanti.

- Želimo pokazati da možemo proizvesti i klinički testirati nove varijante cjepiva, i da su ona podjednako sigurna kao i cjepiva koja trenutno imamo. Ako se idućih godina pojavi neka varijanta za koju se cjepivo mora prilagoditi, mogli bi to onda vrlo brzo učiniti s obzirom na činjenicu da smo već etablirali odgovarajuće procese. Moći ćemo se dakle bez većih uzbuđenja pripremiti na to da će se cjepivo pod određenim okolnostima morati svake dvije godine prilagođavati novim mutacijama virusa - rekao je.