<p>Ustavni sud RH odlučio je na današnjoj sjednici da se ne može uskratiti ustavno biračko pravo oboljelima od Covida19, jer bi to bilo suprotno Ustavu, a Državno izborno povjerenstvo (DIP) oglasit će se oko načina na koji će to omogućiti. </p><p>- Sukladno takvom upozorenju DIP je donio izmjenu i dopunu tehničke upute uz konzultacije HZJZ-a, prije svega vodeći računa o zaštiti zdravlja ljudi - istaknuli su. </p><p>Dodana je nova točka o glasanju zaraženih. </p><p>- Oni će glasati uz pomoć druge osobe koja će ispuniti glasački listić. Biračku odbor će doći ispred stana ili kuće birača i neće biti u kontaktu. Cijelu proceduru će obnavljati uz osobu od povjerenja koja će po nalogu zaražene osobe glasati - poručili su. </p><p>Na pitanje što ako netko od zaraženih živi sam, iz DIP-a su poručili da su svi koji su se javili žive s nekime ili imaju nekoga tko može doći i obaviti glasanje za njih. </p><p>Do sad se DIP-u javilo više od 400 ljudi koji su u samoizolaciji. </p><p>DIP je upozorio i da se subota ne koristi za izbornu promidžbu zbog izborne šutnje. </p><p>Na pitanje hoće li osobe od povjerenja morati u samoizolaciju, iz DIP-a kažu da je HZJZ preporučio da ni osobe od povjerenja ne budu u kontaktu sa zaraženim. Kako su objasnili, zaraženi bi osobi od povjerenja trebao reći svoj izbor, nakon čega će osoba od povjerenja to reći biračkom odboru. Ističu kako se najviše ljudi, koji su se prijavili za glasanje, žive u kućanstvu s još ljudi te da oni već imaju posebna pravila. </p><p>Istaknuli su i kako se osoba od povjerenja i zaraženi ne mogu čuti telefonom, već moraju biti pod nadzorom biračkog odbora. </p>