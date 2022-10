Osoblje doma za starije oblačilo pelene, plesalo i rugalo se dementnima. Suspendirali ih

Osoblje staračkog doma u Velikoj Britaniji suspendirano je zbog spornih videa na Tik Toku u kojima su se na jako ružan način rugali pacijentima s demencijom. Naime, svi zdravstvenici radnici u domu za starije i nemoćne Gillibrand Hall snimili su niz videozapisa na kojima nose pelene za odrasle i plešu po hodnicima ustanove koja je specijalizirana za ljude s demencijom, prenosi dailymail.uk.

Jedna snimka prikazuje najmanje dva člana osoblja kako hodaju hodnikom u pelenama za odrasle sudjelujući u TikTok trendu koji je potaknuo korisnike da rekreiraju scenu iz Disneyjevih Aristocatsa u kojoj dvije guske hodaju jedna pored druge i usklađeno mašu repovima. Druga snimka pak prikazuje kako jedan zdravstveni radnik sjedi na stolcu koji pomaže pacijentima da ustanu dok u pozadini svira pjesma You Raise me Up od Westlife-a. Postoji i snimka gdje djelatnici plešu i s jastucima oko kojih su pričvršćene maske za lice.

Takav dom, koji pruža skrb za demenciju pacijenata starijih od 65 godina, plaća se 600 funti tjedno, a čak ga je i Komisija za kvalitetu skrbi (CQC) u ožujku ove godine ocijenilo ''dobrim'', odnosno da garantiraju sigurnu skrb odgovarajuće obučenog i kvalificiranog osoblja.

Glasnogovornik Century Healthcare Managementa koji vodi starački dom, rekao je da su bili zgroženi snimkom nakon što se pojavila na društvenim mrežama te da nadležni poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi istražili i suspendirali osoblje koje je sudjelovalo u videu.

- Zaprepašteni smo onim što su članovi osoblja odlučili učiniti i već poduzimamo odgovarajuće mjere uključujući istragu i suspenziju osoblja. Ovu stvar shvaćamo krajnje ozbiljno i ne odobravamo ove radnje - priopćili su iz CHM-a, a prenosi dailymail.uk.

