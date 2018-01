Osobno ću zatražiti osnivanje novog povjerenstva za Agrokor

Gordan Maras (SDP) najavio je kako će osobno angažirati i napisati novi zahtjev za osnivanje povjerenstva tzv. Agrokor 2 koji će se baviti upravljanjem Ante Ramljaka i konzultantskih ugovora. Najava je stigla nakon što su mediji objavili fakturu koja pokazuje da tvrtka Texo Management, u kojoj je nekada radio izvanredni povjerenik Ante Ramljak, na savjetničkim uslugama u Agrokoru za tjedan dana posla zarađuje gotovo 250 tisuća kuna.

- Sada je svima jasno. Pod okriljem HDZ-a, lex Agrokora su se našli domaći konzultanti koje je Ramljak odlučio angažirati i da oni u kratkom periodu zarade ogromne količine novca. Ako Texo Management ima tjedni ugovor od 200.000 kuna, onda je lako izračunati da godišnje plaćaju 10 milijuna kuna. Samo treba pitati Texo koji je sličan posao obavljao i tko mu je takve iste fakture fakturirao prije nego što je počeo raditi za Ramljaka i Agrokor i vidjet ćete hoće li odgovor biti da je to nešto normalno ili nenormalno. Ova situacija s dobavljačima zaslužuje da se pomno razmotri upravljanje Ante Ramljaka i da se angažiraju svi kako bi se vidjelo da li novci za koje garantira RH cure u privatne džepove u ovako visokim iznosima - rekao je Maras novinarima u Saboru.

Naveo je kako je država ta koja zakonom stoji iza Agrokora, a time i svih štetnih odluka koje donosi pa i u slučaju ako se netko sutra usudi tužiti Agrokor.

- Procijenite je li to realno ili je to izvlačene iz Agrokora velikog novca na ime faktura u tvrtke koje to nikome u Hrvatskoj nisu naplatile takav novac, Texo Management je 2015. godine imao prihod od 2,4 milijuna kuna, a sad kad je došao njihov prijatelj Ante Ramljak u Agrokor odjednom su počeli preko konzultanta, koji radi za koncern, dobivati takve naknade. Ja bih se tu pitao i na mjestu Dinka Cvitana čemu se radi - ustvrdio je Maras.

Tema: Akcija Agrokor