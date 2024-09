Ostaci Borisa proći će preko naših krajeva. Ujutro još češća kiša, na Jadranu i olujna bura

Promjenljivo, a na zapadu i sjeverozapadu i pretežno oblačno čeka nas u utorak, uz povremenu kišu koja će biti češća prijepodne, a uglavnom bez oborina očekuje se na istoku.

Ponajprije na otvorenom moru mogući su i pljuskovi s grmljavinom.

- I naši krajevi su pod utjecajem ove prostrane ciklone Boris, to je jedan ciklonalni vrtlog koji će ipak malo oslabjeti tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana, a njegovi ostaci jednom prilično netipičnom trasom sada se premještaju od istoka prema zapadu - rekao je za RTL meteorolog Dorian Ribarić.

- Dakle, prijeći će preko naših krajeva, no neće donijeti neke obilnije količine kiše, samo tmurnije oblake, povremenu kišu, moguće kakav pljusak na Jadranu - dodao je.

Vjetar će biti slab do umjeren, u gorju mjestimice jak sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura, u Dalmaciji umjeren do jak istočnjak i jugo. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 12 do 16 °C. Najviša dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 18 do 23 °C, navodi DHMZ.