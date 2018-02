'Ostali smo balkanskoj palanci korupcije, nerada i neznanja'

Damir Boras ponovno je izabran za rektora Sveučilišta u Zagrebu. U prvom krugu dobio je 54 glasa što je natpolovična većina. Njegov protukandidat Damir Bakić dobio je 15 glasova. Jedan glas bio je nevažeći.

Profesori Ivica Puljak i Maja Vehovec te akademik Vlatko Silobrčić iz stranke Pametno reagirali su na ponovni izbor Damira Borasa za rektora Zagrebačkog Sveučilišta.

- Senat našeg najznačajnijeg sveučilišta, onoga u Zagrebu, je danas, nažalost i suprotno očekivanjima svojih studenata pa i dobrog dijela akademske i šire javnosti, odabrao status quo. Iako je to za sve one koji poznaju odnose u hrvatskoj akademskoj zajednici očekivani ishod uobičajenih trgovina interesima i položajima, ne možemo nego izraziti svoje razočaranje odsustvom volje za iskorak prema standardima razvijenijih zemalja svijeta te izborom ostanka u balkanskoj palanci klijentelizma, korupcije, neznanja, nerada i nezakonitosti - priopćili su.Boras: Opraštam onima koji su me napadali i govorili neistine

Nakon pobjede, javnosti se obratio i Damir Boras. Uz zahvalu svima i oprost onima koji su, kako kaže, o njemu govorili neistine, poručio je:

- Zastupao sam i zastupat ću stav da Sveučilište treba podržavati odgovornost dekana jer samo tako ćemo imati utjecajno Sveučilište. Zalagat ću se za opće vrijednosti, toleranciju, očekujemo da ćemo puno toga zajedno postići. Svima bih poželio nove i velike uspjehe u iduće četiri godine.

Na pitanje o njegovom odnosu s medijima, odgovorio je:

- U početku moga mandata bila je dobra suradnja s medijima, a onda je došlo do izvrtanja činjenica. Dogodila se negativna kampanja pa sam smanjio komunikaciju s novinarima. I oni koji nisu glasali za mene, imali su velike koristi od ove uprave - rekao je.