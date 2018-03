Ostao je bez obje ruke: 'Nisam vjerovao da ću ikad biti otac...'

Ali Abbas (27), koji je kao 12-godišnjak preživio raketiranje Baghdada u kojemu je poginulo 16 članova njegovih obitelji tijekom Zaljevskog rata 2003., danas je otac malenog dječaka.



Rođenje malenog Yusufa za Ali Abbasa predstavlja pravo čudo ako se uzme u obzir da ovom 27-godišnjaku i nisu davali velike šanse za preživljavanje dok se kao dječak oporavljao u iračkoj bolnici.

@tintin1957 @mog7546 @Larryj2121 This photo was from Iraq of a boy called

Ali Ismail Abbas. Bashar committed worse pic.twitter.com/C3ylkrXdnn — د. آمال (@amaal_dani) June 20, 2013





- Ni u snovima nisam mogao zamisliti da ću jednog dana postati otac - kazao je Ali Abbas iz svog doma u Londonu.

- Sada je Yusuf moje sve, moja budućnost i moja obitelj. Sada su njegova ramena moja ramena. Od danas pa do kraja njegovog

života uživat ću gledajući ga kako radi sve one stvari koje ja nisam mogao raditi - kazao je.

- Iako ga ne mogu zagrliti i dalje ga mogu osjetiti koristeći stopala. Često legnem pored njega kako bih ga mogao poljubiti. Nakon svega što mi se dogodilo, još uvijek mi je nerealno da je pored mene moje dijete - kaže Ali.

Foto: Profimedia

Postao je državljanin Velike Britanije

Iako je 2010. postao građanin Velike Britanije, imigrantski zakoni još uvijek ne dopuštaju da se njegova 21-godišnja supruga Zainab, pridruži njemu i njegovom sinčiću koji je rođen u bolnici u Baghdadu 23. siječnja ove godine.



Ovaj bračni par svoju vezu na daljinu održava duže vrijeme. Tako je Ali, kada je čuo da će mu supruga uskoro roditi, istog treba otišao u Baghdad kako bi svjedočio porodu svog sina.



- Majka moje supruge nazvala me 22. siječnja oko 11 sati i kazala mi kako njena kćerka, odnosno moja supruga ima trudove. Istog trena sam rezervirao prvi sljedeći let kako bih bio prisutan na porodu - kazao je Ali.



- Ostao sam budan cijelu noć kako bih primio telefonski poziv s dobrim vijestima. Oko 3 sata zazvonio je telefon, a na zaslonu se nešto kasnije našla i slika malenog Yusufa. Plakao sam, a zatim sam se pomolio Bogu zbog ove nevjerojatne vijesti - kaže Ali koji se uskoro ukrcao na avion.

Foto: Profimedia

Navija za Manchester United

- Prstići su mu bili jako maleni, imao je malena stopala. Unatoč svemu što mi se dogodilo u životu, ovo je za mene bio najsretniji trenutak na svijetu. Osjećao sam se sretno i ponosno. Moja supruga se odmarala na krevetu u trenutku kada sam ušao u sobu. Pored nje je stajao Yusuf. Bila je vidno šokirana jer je moj posjet zapravo bio iznenađenje. Zamolio sam majku svoje supruge da stavi malenog Yusufa na moj stomak kako bih mogao osjetiti njegove otkucaje srca. Bio je to poseban trenutak kojega nikad neću zaboraviti. Izljubio sam ga, a nakon toga je beba vraćena nazad majci.



U međuvremenu, nakon preživljenog horora u Zaljevskom ratu, tadašnji premijer Velike Britanije organizirao je za Alija poseban tretman. U bolnici Queen Mary u Sidcupu, Aliju su ugrađene umjetne ruke



- Iako sam rođen u Iraku, London je sad moj dom - kazao je Ali dok je ponosno pozirao u dresu Manchester Uniteda. Ipak, danas gotovo da i ne koristi umjetne ruke. Iako zvuči nevjerojatno, Ali se u glavnom služi nogama u obavljanju svojih dnevnih stvari.

Ali se od svoje prve supruge rastavio zbog velike udaljenosti između dvije zemlje. Ipak, ljubav svog života, kako kaže, upoznao je u Baghdadu u prosincu 2016. Tada se još jednom zaljubio u svoju današnju suprugu s kojom ima malenog Yusufa.

Ali Ismail Abbas was 12 & lost his whole family of 14 when a missile struck his home in 2005. The price of oil. pic.twitter.com/GVnkOGtsyl — Miss Donna Babington (@MissBabington) July 6, 2016

Ovaj mjesec opet ide u Irak

- Moja proširena obitelj zna Zainabinu obitelj vrlo dobro i tako smo se upoznali. Uvijek je bila fina i iskazivala je svoje osjećaje od samog početka. Najvažnije od svega je to što smo oboje željeli djecu, a to ne nešto što sam oduvijek sanjao - kazao je.



- Rekao sam joj da želim dijete odmah nakon što smo se vjenčali. I ona je bila sretna kada je to čula - kazao je.

Par se vjenčao po tradicionalnoj dvodnevnoj iračkoj proslavi kojoj je svjedočilo 200 članova obitelji i prijatelja.



- Već dugo sam građanin Velike Britanije, ali ljudi iz Iraka su i moji ljudi. Osjećam se kao da živim između dva svijeta. Nadam se da će moja supruga i moj sin biti u mogućnosti da mi se pridruže. Vjerujem da će Vlada ubrzo odlučiti pozitivno o mom slučaju - kazao je Ali koji svoj sljedeći posjet supruzi i sinu planira već ovaj mjesec.



Sjećajući se svoje majke, koja je također poginula u bombardiranju Baghdada, Ali je rekao da vjeruje kako bi majka bila ponosna na njega.



- Moja majka bila bi ponosna na mene, moju suprugu i sina. Vjerujem i da bi bila dobra baka - kazao je za kraj Ali.