'Ostao sam bez prijevoza do doma, a zbog dvoje dobrih ljudi sam Badnjak proveo s djecom'

Božićna bajka je kada obećaš djeci da ćeš doći kući pred Badnjak, a zateče te nevrijeme zbog kojeg ostaneš bez prijevoza. I tada te dvoje dragih i do tada nepoznatih ljudi preveze do kuće. I to 180 kilometara više nego što su trebali putovati, napisao je splitski fotograf, putopisac i youtuber Jurica Galić na svom Facebook profilu.

POGLEDAJTE VIDEO: Jaka mećava kod Otočca

Zakasnio je na prijevoz kojim je trebao doći do Splita, a svojoj djeci obećao je da će s njima provesti Badnje jutro. Cijelu situaciju spasilo je dvoje ljudi koji su mu ponudili da ga odvezu kući. Javno im je zahvalio.

- E, pa dragi Andrea i Luka, dali ste mi najljepši poklon za Božić. I još jednom dokazali da na ovom svijetu ima puno dobrih ljudi - stoji u objavi.

Nama je bilo veliko zadovoljstvo provesti par sati s čovjekom kao što si ti, javila se u komentarima Andrea.

- Hvala tebi i sve najbolje za blagdane tebi i obitelji. Sigurna sam da se vidimo negdje opet - napisala je.