Ostao zarobljen u autu na A3 kod Sl. Broda: Spašavali ga vatrogasci. 'Nikad ne mirujemo'

Foto: DVD Stružec

U autu je jedna osoba bila zarobljena, a upotrebom baterijskog spasilačkog alata te opreme za rezanje vjetrobranskog stakla sigurno su izvukli unesrećene osobe uz pomoć duge/spinalne daske

DVD Stružec zaprimio je dojavu o prometnoj nesreći na A3 u smjeru Slavonski Brod u srijedu u 12.36 sati. Prema dojavi, vozilo se nalazilo na boku, napisali su na svojem Facebook profilu. DVD Stružec djeluje primarno na području Stružeca i okolice, u Sisačko-moslavačkoj županiji, a ne miruju ni danas.

Foto: DVD Stružec

Na intervenciju su izašla dva vozila i 7 vatrogasaca, a u pripravnosti je ostalo još 6 vatrogasaca u postaji.

Foto: DVD Stružec

U autu je jedna osoba bila zarobljena, a upotrebom baterijskog spasilačkog alata te opreme za rezanje vjetrobranskog stakla sigurno su izvukli unesrećene osobe uz pomoć duge/spinalne daske. Nakon toga, uspješno su završili intervenciju.

Foto: DVD Stružec

- Unesrećenima želimo brz i uspješan oporavak. Svima vama želimo sretnu, zdravu i uspješnu Novu 2026. godinu. Vozačima poručujemo: budite oprezni – netko vas kod kuće čeka - zaključili su objavu.

