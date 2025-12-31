Dramatična snimka potjere u Zagrebu: Slovenac htio zgaziti policajce, oni morali zapucati!

Slovenac (38) pokušao je ukrasti kotače s više automobila, a kada mu je policija prepriječila put, pokušao ih je ubiti tako što se u njih zaletio automobilom u ponedjeljak oko 4 sata u zagrebačkom Stenjevcu. Preskočio je ogradu trgovačkog društva na Samoborskoj cesti te s dva parkirana automobila demontirao više kotača, piše zagrebačka policija.

Nakon što ih je demontirao, prebacio ih je preko ograde, a onda se zaputio do parkiranog auta slovenskih tablica, 200-tinjak metara dalje od mjesta krađe. Na auto je montirao nepripadajuće hrvatske tablice i pokrenuo ga. U tom trenutku, policajci su mu autom prepriječili put kako bi ga uhitili.

Kamere jednog našeg čitatelja zabilježile su ove dramatične trenutke.

- Brat i ja smo ujutro, kad smo se probudili, vidjeli taj auto pun metaka. Tijekom noći smo čuli da je susjedov pas jako lajao, a onda smo kroz prozor vidjeli i policijska svjetla i baterije. Tek smo ujutro saznali što se događalo - priča nam čitatelj.

Policajci su izašli iz auta, pokazali mu značke i naredili da se zaustavi i izađe iz auta. Tada se 38-godišnjak zaustavio, a kako su mu se policajci približavali, tako je, u namjeri da ih usmrti, naglo pokrenuo auto prema njima.

- Jedan od policijskih službenika, nakon što se osumnjičeni ponovo oglušio na naredbe da stane, s ciljem odbijanja protupravnog napada na sebe i drugu dvojicu policijskih službenika, u pravcu prednjeg dijela automobila ispalio je nekoliko hitaca iz službenog vatrenog oružja - piše policija.

Muškarac se tada zaustavio i krenuo unazad, nakon čega je okrenuo auto i šljunčanim putem se udaljio. Nekoliko stotina metara dalje naletio je na metalnu konstrukciju, a onda je izišao iz auta i krenuo bježati.

Policija je za njim intenzivno tragala, a istog dana u popodnevnim satima uspjeli su ga prisilno uhititi na području Maksimira.

Sada provode istragu kako bi utvrdili sve okolnosti, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja predat će ga pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava bit će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.



Ujedno, za 38-godišnjakom je od ranije raspisan Europski uhidbeni nalog Republike Slovenije radi izdržavanja kazne zatvora zbog kaznenih djela protiv imovine, kao i međunarodna potraga Interpola Ljubljana, također zbog kaznenih djela protiv imovine.