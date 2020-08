Ostavka šefa bračkog stožera: 'Više ne vjerujem nacionalnom stožeru, sustav nema logike'

Napominjem na kraju kako ova moja ostavka ne znači da na moje znanje i sposobnosti više ne možete računati, ukoliko se to pokaže potrebnim, na raspolaganju sam vam u bilo kojem trenutku, napisao je Martinić

<p>Načelnik Stožera CZ otoka Brača Nikola Martinić Dragan podnio je neopozivu ostavku te na Facebooku pojasnio svoje razloge.</p><p>Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:</p><p>'Poštovani sugrađani, dragi moji Bračani, sa žaljenjem vas izvještavam kako ovime dajem neopozivu ostavku na mjesto načelnika Kriznog stožera otoka Brača. Razlozi za ovu moju odluku su i profesionalni i privatni. </p><p>Profesionalno, smatram kako nas u razdoblju koje slijedi očekuju novi izazovi u borbi protiv epidemije, izazovi koji će od svih koji u istu na bilo koji način budu uključeni zahtijevati potpun angažman i apsolutnu predanost na njihovom polju djelovanja i unutar mogućnosti koje svatko od nas ima. U tom smislu kao zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Supetar, zapovjednik VOP Brač i odnedavno operativni član vatrogasnog zapovjedništva Vatrogasne zajednice splitsko-dalmatinske županije objektivno prosuđujem kako će me te moje primarne dužnosti i obaveze spriječiti da se zadacima koji stoje pred načelnikom stožera posvetim na primjeren način tj. u potpunosti i sa maksimumom svojih znanja i sposobnosti, a kako spomenuh prije najiskrenije mislim da vrijeme koje je pred nama jednostavno ne trpi polovična rješenja.</p><p>S one privatne, osobne strane, priznajem kako sam prateći situaciju oko bolesti COVID-19 u našoj zemlji donekle izgubio povjerenje u vjerodostojnost Nacionalnog stožera koji rukovodi borbom protiv epidemije iste. Kao profesionalac koji je od prvog pravog dana epidemije aktivno djelovao u njenom zaustavljanju i kao običan čovjek i odgovoran građanin za neke postupke i odluke rukovodećeg tijela sustava unutar kojega sam djelovao jednostavno ne mogu naći uporište u logici i zdravom razumu, stoga mi je nespojivo s mojom osobom i sustavom vrijednosti da temeljem dužnosti koju obnašam drugima propisujem i potpisujem ono u što i sam sumnjam da je ispravno i potrebno. </p><p>Napominjem na kraju kako ova moja ostavka ne znači da na moje znanje i sposobnosti više ne možete računati, ukoliko se to pokaže potrebnim, na raspolaganju sam vam u bilo kojem trenutku.</p><p>Gospođo gradonačelnice, gospodo načelnici, cijenjene kolege članovi stožera, ponosan sam na vrijeme koje sam u ovoj krizi proveo s vama i na sve što smo zajedno u tom razdoblju postigli u očuvanju i zaštiti naše otočne zajednice, u nadi da ćete tako nastaviti i u vremenu koje dolazi ali ovaj put bez mene na čelu stožera', napisao je Nikola Martinić – Dragan na Facebooku.</p>