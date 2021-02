Oporavak ide. Sad imam kontrolne preglede nakon kojih će mi utvrditi terapiju, a onda kreće rehabilitacija. Za sada sam dobro, kaže nam bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

Mjesec dana nakon srčanog udara

Prošlo je točno mjesec dana otkako je doživio srčani udar i završio u teškom stanju na Jedinici intenzivnog liječenja na Križinama. Na životu ga je držao respirator, a stanje je bilo toliko ozbiljno da liječnici se nisu usudili prognozirati ishod.

Hitna medicinska obrada od EKG-a, RTG-a pluća te kompletne laboratorijske pretrage pokazale su da je nekoliko dana prije hospitalizacije prehodao srčani udar. S obzirom na to da je hospitaliziran u teškom stanju u vrijeme pandemije te je RTG snimak pluća pokazivala fibrozne promjene odmah je bio i testiran na Covid, no nalazi su pokazali da je bio negativan.

Testirali ga i na Covid

Krvne žile su mu bile začepljene pa mu je ugrađen i stent.

- Hvala svima, posebno superherojima u bolničkim kutama. Opet – kratko se početkom veljače zahvalio na Facebooku liječničkom osoblju uz pjesmu “I ovo će proći” Hladnog piva.

A iza 'opet' stoji sepsa koja ga je 2014. umalo stajala života. Kao potpredsjednik vlade operirao je apsces na vratu (upalni bakterijski proces) zbog kojeg mu se razvila sepsa. I tada je završio na respiratoru.

Pluća su mu otežano funkcionirala, a zbog septičkog šoka otkazali su mu jetra i bubrezi.

Opet apsces

Dvije godine prije završio je na operaciji također zbog apscesa samo na drugom dijelu tijela.

Krajem ožujka 2012. operirali su ga u Zagrebu.

- Sinoć su me operirali na Rebru... sam sam kriv.... odgađati odlazak doktoru radi obveza, a ovako sam napravio puno gore pa me nema do idućeg četvrtka... najviše mi je žao što ne mogu u subotu na Plitvice.... sve u svemu prošlo je dobro, brzo sam nazad.... a mojim omiljenim novinarima doći će službeno Vladino priopćenje pa molim da točno prepišu da ne nađu nešto rasističko.... - poručio je tada Ranko Ostojić kao šef MUP-a.

Operirao je apsces na glutealnoj regiji (gnojna upala na stražnjici). U bolnici je bio tjedan dana jer je morao primati jaku antibiotsku terapiju. Liječnici su tada pojasnili da se radilo o apscesu koji se razvija najčešće od korijena dlake.

Ako se ne liječi na vrijeme gnoj koji se stvara u njegovoj kapsuli može prijeći u tkivo mišića pa su poznati slučajevi ljudi koji su zapustivši bolest izgubili i nogu. Bolest se liječi tako da se proreže kapsula apscesa, iz nje izdrenira gnoj, a potom pije antibiotike.

U 80 posto slučajeva "napada" muškarce, a u 20 žene.