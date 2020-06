Uz ovaj status nalazi se slika Nik\u0161e Vukasa, glavnog tajnika SDP-a. Podsjetimo, u SDP-u je postalo 'vru\u0107e' nakon \u0161to su u subotu Ostoji\u0107, Mi\u0161o Krsti\u010devi\u0107 i jo\u0161 neki \u010dlanovi odbili mjesta na listama za Saboru u svojim izbornim jedinicama.

Ostojić opleo po tajniku Vukasu: 'Glasajte za koordinatora, on je prvak u verbalnom nasilju!'

Ranko Ostojić u subotu je odbio mjesto na SDP-ovoj listi zajedno s još nekoliko istaknutih članova, nezadovoljan načinom na koji je vodstvo slagalo liste. No to nije bio kraj...

<p><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Dajte svoj glas SDP-ovom kandidatu! Nikad nije bio niti na jednim izborima, ni za gradsku četvrt! Ali bas zato podržite ovog kandidata! Koordinatora! Ne tolerira fizičko, ali u verbalnom nasilju je prvak! Svako tko lajka dobit će besplatan posjet “Krasogradu”, napisao je u svojoj kasnonoćnoj objavi na društvenim mrežama SDP-ov veteran i bivši ministar unutarnjih poslova <strong>Ranko Ostojić.</strong></span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Uz ovaj status nalazi se slika <strong>Nikše Vukasa,</strong> glavnog tajnika SDP-a. Podsjetimo, u SDP-u je postalo 'vruće' nakon što su u subotu Ostojić, <strong>Mišo Krstičević</strong> i još neki članovi odbili mjesta na listama za Saboru u svojim izbornim jedinicama.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- Nemam što komentirati. Kako je izostala komunikacija predsjednika ili koordinatora sa predsjednikom županijske organizacije koja zahvaća 9. i 10. izbornu jedinicu, odbio sam biti na listi u kojoj nema ljudi koji su SDP-ovci s rezultatima, rekao je Ostojić spominjući pritom gradonačelnika Trogira <strong>Antu Bilića i Ivana Klarina</strong>, načelnika općine Tisno.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- A da ne govorim da nema najjačih SDP-ovih ljudi iz desete. I tu prije svega mislim na sredine koje su dobile i EU i predsjedničke izbore - dodao je.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- Ja sam odan stranci u kojoj sam 30 godina, i bez problema sam mogao 'preferencijom' ući, ali neću dati 'legitimitet' listi na kojoj ima i osoba pravomoćno osuđenih za klevetanje članica stranke. Bolje ne biti na listi, nego izgubiti obraz - rekao je Ostojić.</span></p>