Ostojić premijeru Plenkoviću: Nisam ja Ozempic uzimao

Ranko Ostojić, SDP-ov zastupnik te predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, pitao je premijera Andreja Plenkovića danas u Hrvatskom saboru želi li reći da glavni državni odvjetnik i Državni inspektorat lažu.

- Pročitao sam u medijima da nikoga ne vidite tko bi bio odgovoran među ovim koji su uhićeni, od ministara, državnih tajnika i tako dalje. Hoćete li vi reći da glavni državni odvjetnik koji je utvrdio da treba nekoga pritvoriti laže - pitao je Ostojić.

Dodao je kako ne zna odakle mu pravo za takvo što.

- Je li vi želite reći da Državni inspektorat koji je utvrdio u svojim nalazima da je tamo opasni otpad laže? Naime, to je situacija u kojoj vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije u svome nastupu nama držite prodike - rekao je Ostojić. Odgovorio mu je sam Andrej Plenković.

- Vi da ste bili, a niste, jer ste utekli jutros, kao što su vaši prethodnici bježali '91, onda bi znali što sam rekao. Barem niste razbijali tako rabijatni, agresivni, a pritom i diletanti, saborski inventar kao prije nekoliko godina za vrijeme iste točke - rekao je premijer.

- Imam ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti. Vi ste neki dan kao predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost izašli na press, nešto ste kazali, kao u Velom mistu: 'Ima puno lipih stvari, ali ne smijem kazati, a opet bi kazao' - dodao je Plenković.

Istaknuo je kako su onda došli i iz Mosta.

- Pa su došli ovi briljantni vaši partneri i ortaci iz Mosta, još bili briljantniji u nastupima, i onda nakon toga ja sam ih izbacio kroz prozor. A što se tiče vas gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili - kaže premijer.

Ostojić se javio za povredu poslovnika.

- Ja sam vam samo smršavio. Za razliku od vas, ne uzimam tablete, nego je to radi operacija. Nisam ja Ozempic uzimao - poručio je, nakon čega mu je predsjednik parlamenta Gordan Jandroković izrekao opomenu.

- Osim što je izdušio, i jadan je - dobacio je premijer.