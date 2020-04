Ostojić prozvao HDZ jer su dali 43 mil. kuna bolnici u Mostaru

Kolege iz HDZ-a su mi prigovorili da se bavim politikanstvom i koristim vlastitu obitelj kada sam prozvao HDZ za grubo zanemarivanje štićenika doma za starije i nemoćne u Splitu što je dovelo do širenje Korona virusa među njima, napisao je Ranko Ostojić u objavi na svom Facebook profilu i nastavio:

- S obzirom da se radi o HDZ-ovom nestručnom kadru koji je postavljen, začudo, od strane HDZ-a ali eto to nisam smio reći, sad se pitam koga bih to trebao prozvati jer je 43 milijuna kuna donacije danas otišlo bolnici u Mostar. Moram vas podsjetiti i da je Vlada Republike Hrvatske 2019. godine Sveučilišnoj bolnici Mostar isplatila 40 milijuna kuna. Prema ranije navedenoj logici bit će HDZ ni za to kriv nije. Na slikama gledate bolnice u Zagrebu nakon potresa i bijelu zgradu Mostarske bolnice - poručio je Ostojić i objavio fotografije bolnica.

Podsjetimo, ravnatelj bolnice u Mostaru dr. Ante Kvesić pojavio se u javnosti nakon što su u bolnicu došli otac i sin s respiratornim problemima. Otac je bio pozitivan na koronu, a utvrdilo se kretao po raznim dijelovima bolnice i bio u kontaktu s nekoliko ljudi. Kvesić je tada komentirao da su pacijenti lagali, a da nitko od osoblja neće dobiti otkaz.

- Kako se god pripremite, kad se dogodi, malo se iznenadite. Umisto sprida uša nan je sazad. Ali smo mi to riješili, počistili. Ali nismo dali otkaz nikome, ja inače ne volim davati otkaze - rekao je tada.

POGLEDAJTE VIDEO:

This is Herzegovian (exYU) lifetime head of hospital (male with sunglasses) Ante Kvesić - also a "surgeon"

Top that.



(Stuff that he's saying is beyond.. actualy anything with braincells) pic.twitter.com/mlOIxshBhO