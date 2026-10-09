Oštre osude bivšeg kancelara Schroedera zbog posjeta Putinu

Njemački kancelar Friedrich Merz i vicekancelar Lars Klingbeil oštro su u petak kritizirali bivšeg kancelara Gerharda Schroedera zbog njegovog posjeta rođendanskoj proslavi Vladimira Putina.

„Putin je jedini odgovoran za rat u Ukrajini…i neizmjerne patnje civilnih žrtava, razdvojenih obitelji, za mrtve i ranjene“, priopćio je Steffen Meyer, jedan od glasnogovornika vlade.

On je rekao kako je kancelar Merz (Kršćansko-demokratska unija, CDU) ogorčen Schroederovom posjetom Moskvi i ocijenio kako je „nemoralno“ što je bivši kancelar proslavio s Putinom rođendan.

Kao potpuno neprihvatljivim Schroederov posjet Moskvi je opisao i vicekancelar i stranački kolega Lars Klingbeil (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD).

„Putin vodi brutalnu agresiju protiv Ukrajine koji je ljudima donio neizmjerne patnje i stradanja“, rekao je Klingbeil u razgovoru za dnevnik Sueddeutsche Zeitung.

Službeni Kremlj je preko Telegram kanala prije toga objavio kako je „predsjednik pozvao starog prijatelja“ s fotografijom srdačnog susreta bivšeg kancelara i predsjednika Rusije.

Njemačka vlada je objavila kako prije toga nije bila obaviještena o Schroederovom putovanju u Moskvu ta da on tamo nije otišao „s pregovaračkim mandatom“.

Schroeder je prije susreta s Putinom postao članom upravnog odbora ruskog lanca supermarketa Globus.

Od ruske agresije na Ukrajinu bivši kancelar Gerhard Schroeder se više puta našao na udaru kritika javnosti zbog održavanja veza s Moskvom.

Nakon odlaska s dužnosti kancelara, Schroeder je obnašao više važnih poslovnih dužnosti u naftnom koncernu Gazprom a smatra se i jednim od glavnih pokretača gradnje plinovoda Sjeverni tok.

Schroeder je unatoč višestrukim pokušajima izbacivanja iz stranke još uvijek član SPD-a.