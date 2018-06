Osuđen na doživotni zatvor: U New Yorku upucao Riječanina

Sud u New Yorku osudio je 52-godišnjeg Alexandera Bonicha, američkog istraživača i prevoditelja porijeklom iz Rijeke na zatvorsku kaznu od 25 godina do doživotnog zatvora.

Bonich je osuđen jer je u siječnju 2015. godine u njujorškom parku Astoria hicima iz pištolja ubio svojeg prijatelja, Riječanina Williama Klingera (42).

Prema tumačenju, Sud je odlučio da će Bonich u zatvoru provesti minimalno 25 godina bez mogućnosti pomilovanja. Nakon 25 godina, Bonich može od suda zatražiti pomilovanje, no to ne znači da će sud odobriti zahtjev, piše Novi list.

Nakon suđenja koje je okončano prije petnaestak dana, porota ga je proglasila krivim za ubojstvo drugog stupnja, ilegalno posjedovanje oružja i manipuliranje dokazima.

Povjesničar William Klinger, također iz Rijeke i posthumno nagrađen nagradom Grada Rijeke, Bonicha je upoznao nekoliko godina ranije u Italiji, gdje je Klinger živio. Prema rekonstrukciji događanja iznesenoj na sudu, Bonich je obećao Klingeru da će mu pomoći u preseljenju u SAD.

Rekao da mu je pronašao posao te da će mu prodati stan u Astoriji u New Yorku za 85.000 dolara. Međutim, Bonich je lagao - Klingera u New Yorku nije čekao nikakav posao, a u predmetnom stanu živjela je Bonicheva majka.

Krajem siječnja 2015. godine, Bonich i Klinger su hodali kroz park i svađali se. Klinger se počeo udaljavati od prijatelja koji ga je prevario. Ovaj mu je naredio da se zaustavi, no Klinger ga nije poslušao, pa je Bonich izvukao oružje i ustrijelio ga u glavu.

Kada je Klinger pao na tlo, Bonich mu se približio i pucao još jednom. Oružje nikad nije pronađeno, a Bonich je na sudu priznao da je pištolj bacio u rijeku East River.

Snimile ga nadzorne kamere

Nakon ubojstva, Bonich je otišao kući i presvukao se. Zatim se riješio dokaza. No nije računao na nadzorne kamere koje su ga snimile s ubijenim u parku neposredno prije nego što je otkriveno tijelo Williama Klingera, a snimljen je i kako baca Klingerove stvari. Policija je među stvarima ubijenog pronašla čekove na ukupni iznos od 68.000 eura (oko 523.6000 kuna) te prospekt stana u Astoriji u Queensu.

Ubojica se na sudu branio da je pucao u samoobrani, a tvrdio je da su se posvađali zbog nekretnine u Italiji, a ne New Yorku. No prema dokazima tužiteljstva, odnosno dokumentima pronađenih kod Klingera, bilo je jasno da planira kupiti nekretninu u New Yorku.

Prijatelj žrtve David Cernic ranije je za medije izjavio da mu je teško razumijeti što se dogodilo, i kazao da je William prije polaska već poslao Bonichu neki novac kao akontaciju za stan, što je policija i dokazala ušavši u trag dijelu novca.

- Bojim se da se William oslonio na potpuno pogrešnu osobu, da se obratio čovjeku koji ga je očigledno izigrao i izdao. Koji su razlozi i postoji li neka druga pozadina njihova odnosa i dogovora, to je za obitelj nepoznanica - kazao je u ime Klingerove obitelji.

- Optuženik i žrtva bili su prijatelji, ali to nije spriječilo okrivljenika da ga najprije prevari za više desetaka tisuća dolara, a zatim ga ustrijeli s leđa. Ovo je bio užasan zločin koji se dogodio za dana u jednom od najpopularnijih parkova u četvrti Queens. Osuđen je na oštru kaznu za besmisleno ubojstvo - istaknuo je tužitelj Richard A Brown u komentaru presude za Novi list.