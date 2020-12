Osuđenik iz Zadra tražio da mu odgode zatvor - jer mora brati masline. A sud mu to i dozvolio

Sutkinja zadarskog suda Dijana Grancarić prihvatila je molbu i kaže; 'Nije prvi put. Neki to rade zbog smrti člana obitelji ili bolesti, rizične trudnoće, pa do pomoći roditeljima kao što je bilo u ovom slučaju"

<p><strong>Zadranin A.P.</strong> (38) trebao se 17. studenog javiti na odsluženje godinu dana kazne zatvora za prijetnju i lažno uzbunjivanje. No u zatvor će 17. prosinca i to zato jer je Županijski sud uvažio njegovu molbu za odgodu, piše <strong><a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/4-kantuna/trazio-i-dobio-zadranin-38-uspio-odgoditi-odlazak-u-zatvor-na-mjesec-dan-kako-bi-mogao-pobrati-masline-1061225?fbclid=IwAR0kiKrHNjbnCD1WbErGMLCj1CwXr8qLpoVuXgwm1l8M90nSpWP_171ljFQ">Zadarski.hr.</a></strong></p><p>Sudu je rekao da mora - brati masline!</p><p>Preko odvjetnika je 2. studenog poslao molbu u kojoj navodi da mu je majka vlasnica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u sklopu kojeg imaju maslinik u Gorici. Usred su sezone branja maslina, trebaju i presaditi nove sadnice, a uz sve to renoviraju i obiteljsku kuću. Svi ti poslovi bili bi gotovi do sredine prosinca 2020.,za koliko moli odgodu.</p><p><strong>Sutkinja Dijana Grancarić</strong> ovu je molbu prihvatila kao osnovanu.</p><p>- Odgoda izvršenja kazne pravo je svakog osuđenika i do sada smo je u brojnim slučajevima odobrili, ovo nije ni prvi ni zadnji put. Osuđenici se na nju pozivaju iz brojnih razloga, od smrti člana obitelji ili bolesti, rizične trudnoće, pa do pomoći roditeljima kao što je bilo u ovom slučaju na obiteljskom gospodarstvu. Svaki slučaj je individualan i tako se razmatra, te odobrava ukoliko za to postoji zakonska osnova potkrijepljena dokazima. Mjesec dana u ovom konkretnom slučaju ništa ne znači, najvažnije je da presudi ne prijeti zastara. Sasvim je jasno da se, primjerice, obiteljskom nasilniku, od kojega prijeti opasnost njegovoj žrtvi, odgoda izvršenja kazne nikako ne bi odobrila - kazala je sutkinja za Zadarski.hr.</p>