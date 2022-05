Osudili ga na 4,5 godine jer je godinama seksualno zlostavljao dvije kćeri svoje partnerice

Muškarac (55) iz središnje Hrvatske nepravomoćno je osuđen na 4,5 godina zbog seksualnog zlostavljanja dviju djevojčica mlađih od 15 godina. Osuđeni je bio u izvanbračnoj vezi s majkom djevojčica koje su živjele s ocem.

Kada bi dolazile kod majke na susrete i druženje, u razdoblju od 2019. do veljače 2021,. koristio je priliku kad je bio s njima nasamo te je stariju dirao po tijelu, skidao joj grudnjak i ljubio po grudima, jednom ju je u moru dirao po spolovilu, a jednom joj je i gurnuo prst u spolovilo.

Također je spolno uznemiravao mlađu djevojčicu. Zlostavljanje je prekinuto kada je starija žrtva u veljači 2021. sve prijavila ocu i baki, a sutradan i razrednici. Nakon toga je njezin otac podnio kaznenu prijavu te je osumnjičeni pritvoren.

Optuženi je u cijelosti poricao nedjela. Starija djevojčica je na pitanje obrane zašto se ranije nije povjerila o tome što im se događalo odgovorila kako joj majka ne vjeruje i da je, kada bi je nešto pitala, nije htjela ni saslušati.

Sud nije utvrdio razlog zašto bi teretile optuženog koji nije bio s njima u lošim odnosima. Iskaz starije bio je jasan, detaljan, logičan i primjeren njezinoj dobi. Bludne radnje nad njom vidjela je njezina sestra. Govorile su kako se optuženi ponašao, kako su se osjećale i što su poduzele da se zaštite. Iskazi curica bili su suglasni s iskazima ostalih svjedoka.

Sud je osuđenom olakotnim cijenio raniju neosuđivanost i to što ima zdravstvenih tegoba, a otegotnim što je curice seksualno zlostavljao dulje od dvije godine i to djevojčice koje zbog nepodržavajućeg odnosa s majkom nisu bile zaštićene, Otegotnim je cijenio i te to što je starija žrtva nakon počinjenja djela u psihološkom tretmanu.

U kaznu mu se uračunava pet i pol mjeseci koje je proveo u istražnom zatvoru.

