Osudili odmetnutnog župnika iz Sali: Kao policijski kapelan je vozaču prijetio privođenjem

Tomislavu Vlahoviću nije izrečena kazna jer je sutkinja smatrala da mu je dovoljna moralna kazna, budući da nije bilo oštećenih i nije bilo posljedica i žrtve. Njegov odvjetnik žalit će se na nepravomoćnu presudu

<p><strong>Don Tomislav Vlahović </strong>proglašen je krivim danas na Općinskom sudu u Zadru zbog zaustavljanja i legitimiranja vozača na benkovačkom području 2018. godine. </p><p>Nije mu izrečena kazna jer je sutkinja smatrala da mu je dovoljna moralna kazna, budući da nije bilo oštećenih i nije bilo posljedica i žrtve.</p><p>Vlahović je kao policijski kapelan zaustavio vozilo sa četiri putnika palicom STOP i tražio na uvid dokumente i prijetio privođenjem u policijsku postaju. On danas nije iznio obranu, ali mu je reproduciran CD sa zvučnim zapisom iz ranije obrane, gdje je tvrdio da nije znao da to ne smije činiti. Njegov odvjetnik, <strong>Boris Radman</strong>, najavio je žalbu na nepravomoćnu odluku suda. </p><p>Vlahović je u posljednje vrijeme bio u fokusu javnosti jer su se mještani u njegovoj župi na Dugom otoku žalili na njegovo ponašanje. Iako su mise na otoku zbog koronavirusa zabranjene, on ih je i dalje održavao, što je zgrozilo mnoge.</p><p>- U ponedjeljak smo pisanim putem i e-mailom obavijestili Nadbiskupiju o tome da je nizom poruka iskazao izazivački stav i otpor prema mjerama koje se provode protiv pandemije virusa korone te uvrijedio načelnika stožera Civilne zaštite. Dok je propovijedao takve stvari s oltara, apelirali smo da iz Nadbiskupije utječu na njega. Zbilja su poslali nekoga da razgovara sa župnikom. No sad je očito da nema lijeka i da se na njega ne može utjecati pa smo ovaj put molili da ga smijene jer ovako više ne ide - rekao nam je <strong>Zoran Morović.</strong></p>