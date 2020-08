'Vješa ustaške zastave, nasiljem prijetio domaćici crkve, proziva vjernike koji slušaju Stožer...'

O njemu smo pisali prije dvije godine kad je kao policijski kapelan dobio prijavu jer se zaigrao predstavljajući se kao policajac Šibensko-kninske policijske uprave i zaustavljao automobile u prometu

<p>Čim je došao u Sali prije godinu i pol dana, podigao je ljudima najam crkvenih kuća na tako velike cifre da su se podstanari zgražali. Istu stvar je napravio i Turističkoj zajednici kojoj je 25. travnja ove godine ultimativno otkazao najam pred turističku sezonu. Našli su neke dokaze da je riječ o općinskoj, a ne crkvenoj kući pa su sad na sudu. </p><p>Lani je na svetog Stipana don Antu Mihića istjerao iz crkve! Naš Ante Mihić je saljska legenda koja živi za crkvu i knjižnicu. I to zato što se pobunio kad je s oltara huškao da se sruše spomenik palim borcima. Rekao mu je "Nisam ti ja Stanković, izvoli van!" i istjerao ga iz crkve, jer je don Ante Mihić gostovao kod njega u emisiji. Djecu koja su za vrijeme školskih praznika samo jednom izostala s mise, nije dopustio da prime Prvu pričest. Majke su se bunile, pisale Nadbiskupiji i Kaptolu, ali nisu im ni odgovorili. Zatvorio je staru uljaru. </p><p>Navodno je pobacao sve stare crkvene knjige i pečate. Ne želi krstiti djecu roditelja koji nisu vjenčani u crkvi. Sazidao je ogradu visoku dva metra na ulazu u župni dvor da se ne vidi kad tamo roštilja sa svojim Slavoncima, koje uporno dovodi. Ove zime nakon što je čovjek umro, nisu ga cijeli dan mogli dobiti na telefon da dogovore sahranu. Na koncu je poslao fratra od 85 godina da obavi ukop jer on nije ni bio na otoku! Tako on ode, ne javi se nikome. U subotu su zbog njegovih nestašluka dolazili iz Nadbiskupije, ali cijeli dan ga nisu mogli naći, čekali su ga do večeri. Od njegovih propovijedi vjernicima zna doći muka. Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti izvjesio je ustašku zastavu! Svećenik nam je čudo, pravi psihopat - sve ovo rekli su nam mještani Sali na Dugom otoku kad smo se raspitivali o svećeniku, starom nam znancu don Tomislavu Vlahoviću. </p><p>O njemu smo pisali prije dvije godine kad je kao policijski kapelan dobio prijavu jer se zaigrao predstavljajući se kao policajac Šibensko-kninske policijske uprave i zaustavljao automobile u prometu, prijetio batinama i privođenjem ako se ne budu ponašali u skladu s njegovim naredbama te mahao policijskom palicom.</p><p>Nakon toga premješten za župnika Sali, Luke i Žmana na Dugom otoku. U su Luci također ljuti na njega.</p><p>- I tamo je doveo grupu svojih Slavonaca u župnu kuću, njih 40-ak i to u doba mjera protiv korone. Mladići su od starije domaćice tražili crkvene ključeve. Nije im htjela dati, a don Tomislav ju je napao kao da će je udariti. Nakon toga mještani Luke više ne dolaze na mise, dođe ih tek nekolicina - kažu nam Dugootočani.</p><p>No, nije riječ samo o mušicama "čudnog" svećenika, riječ je tu i o "pastirskom" ugrožavanju zdravlja svojeg "stada". Ne samo da se nije pridržavao mjera, služio je svete mise i kad drugi nisu, dijelio hostije u usta umjesto da ih stavlja u ruke, tražio od vjernika da se rukuju u znak mira, nije osigurao prozračan prostor za ispovijed niti uklonio blagoslovljenu vodu za opću upotrebu, nego je s oltara propovijedao da se radi u slučaju pandemije radi o zavjeri i prijevari. </p><p>Na koncu je, kažu Saljani, počeo s oltara javno prozivati one vjernike koji se tih mjera pridržavaju, protivno napucima svojih nadređenih, Zadarske nadbiskupije i Hrvatske biskupske konferencije. Mještani, ali i Općina, prijavili su ga Nadbiskupiji, zbog čega su ga ovi u subotu potražili. </p><p>- Mi smo napisali pismo Nadbiskupiji na tu temu i tražili smo da apeliraju na svećenikovu savjest da poštuje pravila i preporuke Zavoda za javno zdravstvo vezano uz pandemiju virusa korone. Vidjet ćemo hoće li imati učinka - rekao nam je načelnik Općine Sali Zoran Morović.</p><p>Namjeravali smo razgovarati i s don Tomislavom, ali nam je u već pola predstavljanja poklopio slušalicu bez riječi.</p>