Osumnjičeni za ubojstvo Čeha: 'Iskrcao sam Alexa na Molatu i od tada ga nisam vidio...'

Nemam veze s nestankom Alexa Burkova, iskrcao sam ga na otoku Molatu i nisam ga vidio od tada, kazao je Anton Fischer (51), slovački državljanin, pred Ivom Lovrin, istražnom sutkinjom zadarskog Županijskog suda, te Lovrom Vitlovim, odvjetnikom koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti. No sutkinja je nakon dokaza koje je predočila zadarska policija odredila istražni zatvor od mjesec dana, i to zbog opasnosti od bijega te utjecaja na svjedoke, a sumnjiče ga za teško ubojstvo poslovnog partnera iz Češke. Tijelo češkog državljanina, iako Slovaka terete za ubojstvo, nije pronađeno, ali to nije prvi slučaj da su se dizale prijave i provodila suđenja unatoč tome što pokojnike nisu nikad pronašli, iako je Burkovljeva obitelj ostavljala poruke na društvenim mrežama kako misle da je on živ te da je moguća žrtva otmice.

Policija je neupitno utvrdila kako je Slovak je u nedjelju, 22. lipnja, oko 10 sati, prema unaprijed smišljenom planu, isplovio prema otoku Molatu s poslovnim partnerom, 38-godišnjim državljaninom Češke Alexom Burkovim, te ga ondje usmrtio za sada neutvrđenim sredstvom, nakon čega je navodno poduzeo radnje kako bi prikrio tragove zločina, objavili su, a neslužbeno doznajemo kako je luka isplovljavanja bila Pakoštane te da do destinacije na kojoj su navodno trebali roniti Čeh i Slovak - treba najmanje dva sata plovidbe. Policiji je bilo sumnjivo mjesto na kojem se navodno nakon razmirica Burkov htio iskrcati s broda i otići u restoran.

Nestali Alex Burkov | Foto: 24sata

- Mi znamo to uvalu i radi se o neprohodnoj makiji, on jednostavno nije mogao proći - kazali stanovnici Molata te dodali kako se osumnjičeni Slovak Fischer čak i pojavio u nedjelju navečer u jednom restoranu i raspitivao se jesu li vidjeli poslovnog mu partnera.

Očajna obitelj nestalog Čeha objavljuje na društvenim mrežama molbe svim potencijalnim svjedocima, ako nešto znaju o nestanku, da se jave, opisujući Slovaka kao potencijalu opasnu osobu. Tri dana poslije nestanka, nakon što je cijeli maleni otok u zadarskom arhipelagu pretražen, i to sa psima te roniocima, policija uhićuje Antona Fischera te mu pretražuje nekretnine na otoku Viru čiji je vlasnik posljednjih devet godina. Neslužbeno, policija je pretragom imovine pronašla dovoljno dokaza da ga sumnjiči za ubojstvo, iako tijela nema, no zanimljivo je u cijelom slučaju da se utvrđuje tko je uopće Anton Fischer, koji se u Hrvatskoj predstavljao kao instruktor ronjenja, no u vrlo maloj zajednici ronilaca koja vrijeme provodi ispod mora, nije poznat.

No poznat je, tvrde češki mediji, pod drugim prezimenom, i to Cvešper, te da je bio umiješan u otmice i ubojstva, kao dio slovačke bande Takáčovci, ali je tijekom istrage dobio od slovačkih vlasti status zaštićenog svjedoka te nastavio živjeti i raditi s novim identitetom, pa je tako završio u Hrvatskoj, i to kao vlasnik holdinga Fischer, koji ima apartmane Laguna na otoku Viru.

- Hrvatska policija još obrađuje slučaj, no mi komunicirao s njima jer naša Uprava za međunarodnu policijsku suradnju komunicira s kolegama u vašoj zemlji - odgovorili su iz ureda glasnogovornika češke policije.