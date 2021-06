Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je u srijedu udrugama koje se brinu o žrtvama obiteljskog nasilja izmjene Kaznenog zakona te poručio da je njihov cilj smanjiti nasilje i učiniti ga toliko društveno neprihvatljivim, da kazne budu tolike da mijenjaju ponašanje nasilnika.

- Nažalost, nećemo nasilje nikada iskorijeniti do kraja, ali možemo svi zajedno napraviti da takvo ponašanje postane toliko društveno neprihvatljivo, da kazne bude takve da će nasilnici postupno mijenjati svoje ponašanje, a da će sankcije biti takve da oni koji žele slijediti njihov put, to neće napraviti - poručio je Plenković na sastanku.

Zajedno s ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom i ministrom socijalne politike Josipom Aladrovićem, udrugama i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić, Plenković je prezentirao poteze Vlade koje je napravila u borbi protiv nasilja u obitelji i prema ženama.

Plenković je istaknuo da će se izmjenama zakona, kazneno djelo spolnog uznemiravanja progoniti po službenoj dužnosti, a uvodi se novo kazneno djelo kojim će se sankcionirati osvetnička pornografija i deep fake pornografija.

Osnažit će se i postojeće sigurnosne mjere te će se snažnije zaštiti djeca i ranjive skupina, i kroz propisivanje nezastarijevanja kaznenog progona za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Pravobraniteljica Ljubičić, kaže, zadovoljna je s ovim izmjenama.

- Nama kao instituciji bilo je iznimno važno da se kaznena djela vezana uz rodno uvjetovano nasilje i nasilje i u obiteljo pokreće po službenoj dužnosti, da se proširuje krug bliskih osoba na intimne partnere. Recentna brutalna zlostavljanja s brutalnim ishodom bili su upravo u sferi intimnih partnera koji su počinili takva djela u samom postupku nisu bili prepoznata kao djela koja se pokreću po službenoj dužnosti već na prijedlog žrtve. Također su nam važne izmjene vezane uz spolno uznemiravanje što smo u samom kreiranju izmjena kaznenog zakona dogovorili i usuglasili s resornim ministrom pravoduđa i uprave, a to je micanje zastarnog roka od tri mjeseca i produženje na desetak godina što daje mogućnost žrtvi da se ohrabri, osnaži i progovori o svojim seksualnim traumama - rekla je Ljubičić.

- Također nam je važna dopuna kaznenog zakona za jedan novi element,a to je osvetnička pornografija. Neke druge države u našem okruženju kao Italija, Francuska ili Španjolska, već su prepoznali to djelo i uvrstili ga u svoje kazneno-pravno zakonodavstvo. Tu je i još jedan dio nadopune zakona kada se radi o kršenju mjera sigurnosti koje često radi počinitelj i dovodi do brutalizacije nasilja i smrtnog ishoda žrtve - zaključila je.