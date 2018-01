Osvojio 44.500 kuna na kvizu pa je sav taj novac razdijelio

Profesor teologije samohrani je otac dvaju sinova. Iako ne žive u blagostanju, novac koji je osvojio na kvizu darovao je siromašnima.

- Dobro je činiti dobro. I kad god mogu, rado se odazovem. Ovo mi nije prva donacija, a sigurno nije zadnja, priča Nikola Kuzmičić iz Zagreba. Ovaj 49-godišnji profesor teologije razgalio je mnoge kad je novčanu nagradu osvojenu u televizijskom kvizu “Potjera” odlučio podijeliti siromašnima. Nikola, inače samohrani otac dvaju sinova, prvo je dao obećanje kako će, ako osvoji ikakvu nagradu, dati onima kojima je najpotrebnije. Obećanje je ispunio - siromašnima je ukupno donirao 44.500 kuna.

- Novac smo podijelili u više dijelova od 3000 do 5000 kn. Dio iznosa darovao sam svojim prijateljima svećenicima, koji su to darovali onima kojima je najpotrebnije. Dio novca darovao sam konkretnim ljudima na koje su me neki drugi upozorili da su u potrebi - ističe Nikola, koji kaže da su mnogi u potrebi te da bi, da je imao sto puta veći iznos, s lakoćom ga podijelio.

Nikolin potez nikog nije ostavio ravnodušnim. Pogotovo kad je tu svoju namjeru najavio nakon što je osvojio nagradu.

- Moja odluka nije došla u trenutku. Od početka sam znao što ću napraviti s novcem. Ono što je došlo u trenutku moja je izjava na kraju kako sam, u dogovoru sa sinovima, odlučio darovati novac. Nakon medijske zaokupljenosti tom temom požalio sam što sam to javno rekao. Ali s druge strane mi je drago jer je onda jače odjeknulo ono što sam htio poručiti o odnosu prema novcu, primjećivanju ljudi u potrebi i drukčijem pogledu na svijet - dodaje Nikola, koji priznaje kako su mu se neki ipak čudili kad je rekao da će novac darovati.

- Reakcije na sudjelovanje u kvizu bile su nepodijeljene i tih nekoliko dana dok je čudo trajalo, svi su mi čestitali. Reakcije na darivanje novca su podijeljene. Neki nas hvale, a neki izričito vele da smo totalni kreteni - kaže Nikola.

Inače, darivanje novca iz “Potjere” nije prvi njegov plemeniti potez. Nikola je ranije osvojio i 14.000 kuna na kvizu “Najslabija karika”, a i taj je iznos dao za siromašne. Kaže kako osvojeni novac nije njegovoj obitelji suvišak. I on sam ima financijske muke budući da mu je jedan sin student, a drugi srednjoškolac, a žive samo od njegove plaće i male mirovine pokojne supruge.