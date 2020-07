Otac i sinovi priznali krivnju i nagodili se: Iz Njemačke su prošvercali 65,3 tone duhana

Vođa skupine Frane Piskor je nakon priznanja dobio tri godine zatvora, a njegovi sinovi Martin i Karlo djelomičnu uvjetnu kaznu i rad za opće dobro. Šteta za proračun je 39,2 milijuna kuna

<p>Nakon što su početkom lipnja temeljem sporazuma s USKOK-om na zagrebačkom Županijskom sudu osuđeni Frane Piskor, kojega su teretili da je ustrojio zločinačko udruženje, i njegov sin Martin, još dvoje optuženika u akciji Nikotina 3 priznalo je krivnju i nagodilo se s Uskokom. Riječ je o akciji Nikotina 3 u kojoj je Uskok teretio skupinu na čelu s Franom Piskorom za šverc 65,3 tone duhana čime je državni proračun oštećen za 39,2 milijuna kuna.</p><p>Sad je i drugi Piskorov sin Karlo također priznao krivnju i nagodio se s Uskokom. Osuđen je na 11 mjeseci zatvora, no zatvorska kazna zamijenjena mu je radom za opće dobro. Oduzet će mu i 302.253 kuna nepripadajuće imovinske korist. Osim njega, krivnju je priznao i nagodio se i Toni Kulić kojemu je 10 mjeseci zatvora također zamijenjeno radom za opće dobro.</p><p>Nakon što je priznao krivnju, vođa skupine Frane Piskor je osuđen na tri godine zatvora i novčanu kaznu od 101.698 kuna. Mora vratiti i 302.253 kuna nepripadajuće imovinske koristi. Njegov sin Martin Piskor je, nakon priznanja krivnje, osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i šest mjeseci zatvora. To znači da devet mjeseci mora provesti iza rešetaka, a preostalih devet mjeseci mu se mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od pet godina. I on mora vratiti 302.253 kuna nepripadajuće imovinske koristi.</p><p>Prema optužnici, Frane Piskor je od ožujka do listopada 2019. predvodio zločinačko udruženje, čiji su članovi, osim njega i njegovih sinova bili Matija Tušek, Leonard Karakadić, Danijel Dominiković, Ivan Balev, Ramo Selimović, Zdravko Jelovšek, Robert Imperal, Dalibor Filetin i Toni Kulić. Uskok ih je teretio da su u Njemačkoj kupovali veće količine prešanog duhana u listu kojeg su zatim preko Slovenije ilegalno krijumčarili u Hrvatsku. Za prijevoz duhana iz Njemačke vozačima kamiona plaćali su 400 eura po transportu.</p>