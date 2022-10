Otac iz Dugog Sela: 'Moj sin je mogao sinoć postati novi Luka Ritz. Pretukli su ga kod škole'

Moje dijete je moglo sinoć postati novi Luka Ritz, rekao nam je očajni otac iz Dugog Sela. Kako kaže, njegovog sina je sinoć pretukla skupina huligana ispred škole.

Dogodilo se to na samom ulazu u školu. Njegov sin je sjedio s prijateljicom, dogovarali su planove za sutra, pričali o svemu i svačemu i družili se, kada im je prišla maskirana skupina. Kako nam je ispričao, skupina je prvo pitala nju je li krštena, zatim njega navija li za Dinamo. Okružili su ih. S bandanama preko lica, u tamnim hudicama i trenirkama, njegov sin, tvrdi, nije mogao prepoznati tko mu govori.

- Rekao je samo da ne prati nogomet, a onda je uslijedilo pitanje, nakon kojeg je mogao naslutiti što će se dogoditi u sljedećem trenutku - prepričao nam je njegov otac.

- Ako nam ne daš cigaretu, dobit ćeš batine – rekli su mu.

Odgovorio im je da ne puši, a onda su ga krenuli udarati. Srušili su ga na pod i nastavili cipelariti.

- On ima samo 15 godina. Tukli su ga nemilice. Ja sam ga učio, ako se bilo što dogodi, odmah nazovi i mene i policiju i stavi na zvučnik, ali nije stigao, jer mu je jedan od huligana htio otrgnuti mobitel iz ruke. Prvo je dobio šaku u glavu, odletjele su mu naočale. Ležao je tamo u lokvi krvi dok su ga mlatili – rekao nam je uznemireni otac.

Petnaestogodišnjak je odvezen na hitnu pomoć u KBC Rebro. Slomljena mu je arkada, a njegov tata nam je rekao da jučer nije mogao ni otvoriti to oko. Šakama su mu nagnječili vilicu, nema trajne fizičke posljedice, ali doživio je šok. Sutra ga očekuje još nekoliko kontrola.

Njegov otac ne želi govoriti o imenima, ali kaže da mu se od nemilog događaja javilo puno roditelja sa sličnim sudbinama.

- To je toliko potresna brojka. Očito jedna ekipa ide po gradu u maltretira djecu. Ja otprilike i znam koji su to i znam da su i ranije bili nasilni, zapravo oduvijek su nasilni. Neću više šutjeti, to je moje dijete, sinoć je moglo biti mrtvo – rekao nam je tata.

Još uvijek u šoku, priznao nam je da ovakve slučajeve vidi na televiziji. Zgrozi se i tada, ali odahne jer nije njegovo dijete. Do sinoć. Pita se što se mora dogoditi da se huliganima stane na kraj.

- Oni su bili maskirani. Planirali su takvo nešto i s namjerom su ih došli gnjaviti. Moj sin i njegova prijateljica nikome ništa nisu skrivili, samo su se družili ispred škole – dodao je.

Zabrinuti otac rekao je da mu, kao bivšem policijskom službeniku nije jasan postupak policije. Kako kaže, sve su prijavili, no na mjestu gdje su mu pretukli sina, nije bilo očevida. Dodaje i kako je policija razgovarala s prijateljicom njegovog sina te da su je ispitali samu, bez roditelja, iako je maloljetna.

- Krv od mog sina je do jutros stajala ispred škole. Ja ne mislim odustati, borit ću se za svoje dijete - rekao je.

