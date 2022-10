Naživcirali ga izbori? Splićanin pijan pretukao suprugu zbog njenog podrijetla, udario i kćer

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor Splićaninu (56) koji je u nedjelju svoju suprugu izudarao kuhinjskom stolicom i šakom udario svoju kćer. Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, muškarac je postao nasilan nakon što se, u alkoholiziranom stanju, naživcirao prateći na televiziji tijek izbora za zastupnike Doma naroda parlamenta Federacije BiH.

Splićanin je uhićen pod sumnjom da je posljednje dvije godine psihički zlostavljao suprugu i kćer, nazivajući ih i pogrdnim imenima, a sve zbog ženina srpsko-bošnjačkog podrijetla.

Kako doznaje Slobodna, sve je kulminiralo u nedjelju oko 17 sati kada je muškarac nakon ručka, u vidno alkoholiziranom stanju počeo psovati suprugu na osnovi njezina podrijetla. Ona je pokušala situaciju okrenuti na šalu, no muškarac je uzeo jastuk i njime je udario, zatim legao na nju i stavio joj jastuk preko glave, pritiskujući je i vrijeđajući.

Na to je njihova kći izašla iz sobe i povikala na njega, što je majci, prema policijskom izvješću, spasilo život jer ju je muškarac mogao ugušiti. On je tada krenuo prema kćeri, a majka je stala između njih. On je zatim izgubio ravnotežu i pao.

Kći ga je pokušala smiriti, no on ju je uhvatio rukama za vrat. Majka ga je kratko omela jer ga je pokušala povući, no onda je šakom udario kćer u čeljust. Supruga ga je polila vodom, a kad se okrenuo prema njoj, spotaknuo se, pao i udario glavom. On je tada suprugu gurnuo na pod, uzeo stolac i udario ju dva puta njime, jednom u ruku, a drugi put u glavu.

Majka i kći uspjele su pobjeći iz stana i nazvati policiju koja je uhitila nasilnika. Ženu su prevezli na Hitnu pomoć gdje su joj zašili ranu.

Na ispitivanju je muškarac uglavnom negirao ono za što ga se tereti, no završio se iza rešetaka istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Najčitaniji članci