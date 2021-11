Na oglasnoj ploči u Zadru pored osmrtnica otac je zatražio pomoć u potrazi za napadačem na njegova sina, koji je skoro poginuo u noći na subotu 13. studenog, tvrdi otac u plakatu. Mladić (21) napadnut je s leđa ispred Medicinske škole u Zadru nožem, a kako otac naglašava, jedva je preživio te krivi policiju za pasivnost.

- Muška osoba visine do 175 cm, crn – tamnosmeđe kose koji je u petak 12.11.2021. na subotu 13.11.2021. ispred Medicinske škole izvršio krivično djelo ubojstva u pokušaju, s tim što je mladiću od 21 godinu prišao s leđa i zadao mu teške tjelesne ozljede oštrim predmetom (nožem, bodežom) u predjelu glave iza lijevog uha, gdje je mladić jedva preživio nakon višesatne operacije. Doslovno ga je 1 milimetar dijelio od sigurne smrti. Policija o svemu šuti i nije ništa objavila u novinama niti na portalima što budi veliku sumnju da očito kriju počinitelja. Mole se svi koji su bili tu večer ili imaju bilo kakva saznanja o tom nemilom događaju kako bi se došlo do počinitelja djela da obavijeste obitelj koja nudi nagradu i potpunu anonimnost. Hvala! - navodilo se na plakatu.

Otac: 'Doktor kaže da ga je samo Bog spasio od sigurne smrti'

- Bogu hvala, dobro je! U subotu je pušten iz bolnice nakon teške operacije glave. Morali su mu ukloniti dio lubanje i, ako sve bude išlo kako treba, taj će mu komad vratiti za nekih šest mjeseci. Dotad se treba paziti, a mi ćemo dati sve od sebe da nađemo njegovog napadača - rekao je otac za Zadarski.hr.

- Nož mu je probio lubanju. Samo milimetar je nedostajao da mu probije moždanu ovojnicu. Nakon operacije doktor nam je rekao da nam je sina samo dragi Bog spasio od sigurne smrti. To je bio pokušaj ubojstva, a policija se pravi da ništa ne zna. Šute, ništa ne poduzimaju i skrivaju počinitelja - proziva mladićev otac.

- Dok mi je sin ležao u bolnici, prišao mi je jedan policijski inspektor i pitao me što ja znam o tome. Rekao mi je da su pokušali razgovarati s mojim sinom, ali sve do danas nisu, jer nije bio u stanju. Meni to ne ulijeva povjerenje da bi se ovaj slučaj mogao brzo riješiti - dodao je.

Zadarska policija: Ništa se ne skriva i počinitelj će sigurno biti otkriven

- Policija je dobila dojavu da je u subotu 13. studenoga oko 2:34 sati iza ponoći, ispred Glazbene škole u Tuđmanovoj ulici, došlo do narušavanja javnog reda i mira. Prema prvoj dojavi, napadnuti mladić je bio zadobio posjekotinu iznad lijevog uha, odnosno lakšeu tjelesnu ozljedu u predjelu glave. U toj prvoj dojavi navodi se i da je napadnuti mladić bio pod vidnim utjecajem alkohola. Kad je došla hitna pomoć odveli su ga u bolnicu gdje je utvrđeno da se radi o teškim tjelesnim ozljedama. Mladić je hitno podvrgnut operativnom zahvatu jer je bio životno ugrožen. Ujutro iza osam sati naši su djelatnici došli u bolnicu u namjeri da razgovaraju s mladićem, ali nisu mogli, jer je bio u operativnom odnosno postoperativnom stanju. Naši su istražitelji razgovarali s liječnicima, ali nisu mogli s oštećenim jer nije bio sposoban davati izjave. Čim njegovo zdravstveno stanje dopusti, policija će razgovarati s njim o svim okolnostima događaja. Dok je mladić bio u bolnici, naši su kriminalisti radili i još uvijek rade na otkrivanju počinitelja i utvrđivanju svih okolnosti događaja. Nažalost, još uvijek nemamo potpune informacije o samom događaju, ali ništa se ne skriva i sigurno će počinitelj biti otkriven – naglašavaju iz zadarske policije za Zadarski.hr.

Za Večernji su iz policije rekli da su već poduzeli neke radnje, ali da ne mogu reći je li netko priveden dok je postupak u tijeku.