Splićanina Mateja Periša traže već 23 dana, a srpski mediji pišu da je njegov račun na aplikaciji Viber bio aktivan sinoć u 21.53 sati.

Otac nestalog Splićanina, Nenad Periš, objasnio je za Telegraf.rs da ga je policija upoznala s tim te da se radi o aktivnostima koje provodi policija u sklopu istraživanja svih detalja o ovom slučaju.

Podsjetimo, signal Matejevog mobitela posljednji je put lociran kod Velikog ratnog otoka, na ušću Save u Dunav, 31. prosinca oko 2.40 sati.

'Vrijeme je ključni propust'

Slavica Radovanović, bivša policijska pukovnica u razgovoru za Nova.rs je istaknula da je vrijeme ključni propust u svim istragama pa tako i u onima koje se odnose na nestale.

- U svakom slučaju – i kod osoba koje prijavljuju nestanak i kod policije, ključni propust je vrijeme. Sam protok vremena od nestanka do trenutka prijave, to bi trebalo procijeniti i reagirati odmah. Policija, kada dobije prijavu da je netko nestao, bi trebala odmah krenuti u potragu, a ne razmišljati je li osoba krenula kod prijatelja, je li netko ljut pa je otišao i slično. Tu nema prostora za razmišljanje o takvim stvarima, već treba istog trenutka reagirati i uključiti se u potragu - objasnila je Radovanović.

S obzirom na navode da je nestanak Mateja Periša prijavljen tek 31. prosinca oko 18 sati te da su ga njegovi prijatelji prije toga tražili po bolnicama, postavlja se pitanje jesu li nadležni organi u početku prekasno započeli s istragom.

- Ne mislim da je policija zapravo krenula prekasno. Ja nisam sigurna da je to prava istina, ali ako je točno da su uputili njegove prijatelje da idu sami obilaziti bolnice, to je onda veliki propust policije. To su momci iz druge države, niti oni znaju gdje su naše bolnice, niti kako treba postupati. Ako su točni navodi, onda je to, po meni, jedan veliki propust - rekla je Radovanović.

Naglasila je da sama činjenica što se nestanak dogodio uoči novogodišnje noći trebala podrazumijevati da policijske snage budu na višoj razini nego inače.

- Strani državljanin je, ima mnogo turista, Nova godina, velika frekvencija ljudi - to podrazumijeva pojačane mjere sigurnosti od strane policije, a to znači da bi trebalo uključiti veći broj policijskih službenika, koji trebaju biti angažirani u Beogradu. Policija zna kako se to radi, oni imaju svoje planove. Ako su stvarno uputili strance da sami traže po bolnicama, to je jako neprofesionalno - rekla je.

Javnost svjedoči enormnom broju informacija koje se svakodnevno pojavljuju u medijima, a lavina teorija zavjere i dezinformacija šteti samom slučaju. Bivša policijska pukovnica objasnila je je li greška policije to što od samog početka istrage ne daje građanima previše informacija.

- Policija treba uvijek dati "optimum" informacija. To podrazumijeva određeni broj informacija koje mogu pustiti javnosti upravo da bi se spriječili senzacionalistički naslovi komercijalnog karaktera. Postoje informacije koje policija zaista treba zadržati za sebe, ali neki optimum bi trebalo dati. Time bi se građani mogli više uključiti i pomoći, policiji i obitelji, a također bi se spriječile neistinite informacije - istaknula je.

Također je naglasila da je podrška obitelji nestalog neophodna, ali često izostaje.

- Naše društvo zaista treba uspostaviti sistem psihosocijalne podrške obitelji nestale osobe. Da ta obitelj ima osobu koja će im prenositi informacije od policije, a ne da oni u tom stanju kucaju od vrata do vrata i mole za informacije. Trebamo imati tim - koji nemamo - rekla je Radovanović.

Slavica Radovanović surađuje sa Centrom za nestale koji je pokrenula Fondacija Tijana Jurić. Dala je nekoliko savjeta za poboljšanje kvalitete istrage.

- Mi koji se zalažemo za Amber alert, upravo se se zalažemo za stvari koje ubrzavaju proces. Sve prateće službe bi trebali obučiti i biti 24 sata s obitelji, sve dok traje potraga za nestalim. Uvođenje Amber alerta podrazumijeva brzo informiranje javnosti, a zatim i uvođenje timova koji će se baviti psihosocijalnom pomoći obitelji. Također, uvođenje i timova koji su obučeni samo za situacije kada se dogodi nestanak. Ne znači da naša policija nije spremna, ali kao što postoji tim za pregovarače, tako bi trebalo obučiti prvenstveno u policiji, pa i u Centrima za socijalni rad, ljude koji će postupati u situacijama kada se dogodi nestanak - ispričala je.

Također se raspravlja u javnosti o radu srpske i hrvatske policije - čiji je učinak kvalitetniji i jesu li se dogodili propusti u istrazi.

- Policija se prilično zatvorila i za građane i za nevladine organizacije. Imam dojam kao da selektivno surađuju - zaključila je Slavica Radovanović.

Policijski službenici pregledali su stotine sati materijala, snimaka sa svih nadzornih kamera s trase kretanja Periša i okoline i na osnovu njih napravili rekonstrukciju njegovog kretanja, od trenutka izlaska iz pravca Beton hale u 1:43 do trenutka silaska do Save, u 1:52 poslije ponoći, odakle mu se gubi svaki trag, priopćili su iz MUP-a Srbije.