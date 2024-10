Otac monstrum: Tjerao sina (5) da ga dira, na leđima mu crtao svastiku. Sada je na slobodi

Muškarac (29) monstrum iz jednoga grada na istoku Hrvatske seksualno je i fizički zlostavljao sina (5) tijekom 2022. i 2023. godine, ali optužnica protiv njega podignuta je tek prošli mjesec. Nadležno općinsko državno odvjetništvo tereti ga da je tjerao sina da ga spolno zadovolji, a osim toga na leđa mu je crtao nacističke simbole te ga fotografirao s marihuanom. U optužnici se navodi da je u listopadu 2022. godine, u ranu zoru, naveo sina da mu rukom dodiruje spolni organ i štapićem nanese kremu na spolovilo, što je dijete i učinilo. Navodi se i kako su zajedno ležali u krevetu, a otac ga je naveo da ga s obje ruke uhvati za spolni organ. Često je bio i nasilan prema sinu. Vikao je i tukao ga, a nacrtao mu je na leđima nacističko i ustaško znakovlje. Kako doznajemo, za ove gnjusne zločine doznalo se nakon što ga je djetetova majka prijavila za nasilje. U našu redakciju javio se član obitelji majke. Posebno ih je zgrozilo što je monstrum trenutno na slobodi.

‘Bio je nasilan’

- Psihički smo svi vrlo loše otkad smo doznali za opscene snimke i fotografije - počeli su svoju ispovijest.

- Kad ga je upoznala, bio je donekle normalan, iako nije radio. Dobili su dijete, ali je često bio odsutan. Izgledao je kao da je pod utjecajem droge. Postao je nasilan prema njoj i često bi je tukao. Nekoliko puta prijavljivan je policiji, ali nikad ništa nije otišlo do kraja. Pokušala je otići od njega s djetetom, izbaciti ga iz stana, koji je ona unajmila, ali on bi se uvijek pojavio na vratima i istukao je. Više puta i pred malim, zbog čega ga se dijete jako bojalo - rekao je član majčine obitelji. Dodaju i kako je imao zabranu prilaska supruzi zbog ranijih prijava za nasilje. Međutim, prijava za nasilje od prosinca prošle godine razotkrila je i druge strašne zločine. Kako doznajemo, on je zaprijetio supruzi nezadovoljan što mu se nije javljala na telefon. U tom trenutku imao je sudsku mjeru zabrane približavanja. Govorio je da će im otkinuti glavu ne budu li mu se ona i sin javljali na telefon kad ih zove. Uplašena supruga odmah ga je prijavila. Policija mu je tad pretražila stan. Pronašli su i izuzeli više paketića marihuane s 10-ak grama i vagu, što je pojačalo sumnju da se bavi i dilanjem. Policija mu je pritom izuzela i mobitel, koji su dodatno pretražili. Početkom siječnja ove godine istražitelji su u mobitelu 29-godišnjaka našli šokantne fotografije s elementima kaznenih djela, poput spolne zlouporabe djeteta i slično. Nasilni suprug i bestijalni otac uhićen je 16. siječnja. Počela je istraga. U pritvoru je proveo malo više od mjesec dana, a nakon ispitivanja u odvjetništvu pustili su ga početkom ožujka.

Dijete ga se boji

- On je fizički jak. Tukao ju je često po glavi. I malog je tukao po glavi. Imao bi modrice, ali bi svima nama, pa i svojoj mami, govorio da je pao, da se udario. Silno se bojao oca. Mali bi počeo plakati svaki put kad bi njegova mama odlazila na posao i ostavljala ga s tatom. Govorio je da ne želi biti s njime. Mama je zaposlena i često radi noćne smjene, kad se zapravo i događalo to seksualno zlostavljanje. Malog je prije čuvala baka, ali krajem prošle godine je umrla - kaže član obitelji. Prema optužnici od 16. rujna, nadležno općinsko državno odvjetništvo tereti ga za kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, za što zakon predviđa zatvorsku kaznu i do osam godina. Terete ga i za kazneno djelo protiv braka, obitelji i djece te grubu zlorabu djetetovih prava.

Suluda opravdanja

Također, u optužnici se navodi kako je od siječnja do početka kolovoza 2023. godine 29-godišnjak u nazočnosti djeteta verbalno vrijeđao i udarao suprugu. Na dijete je učestalo vikao i udarao ga rukama po glavi i stražnjici. Pregledom njegova mobitela tijekom istrage otkrili su i kako je sina natjerao da drži napravu za usitnjavanje droge i posudu s drogom nalik na marihuanu te ga tako fotografirao svojim mobitelom. Monstruozni otac u svojoj obrani je tvrdio da sinu nije nacrtao kukasti križ na leđima. Branio se govoreći da je sin to imao na leđima kad je došao kući, a da je mobitelom sve snimila njegova supruga. Monstrum se nevjerojatno opravdavao da ga je dijete samo htjelo dodirivati.