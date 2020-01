Otac pronašao svoju djecu tri godine nakon što su nestala

Uoči Božića 2017. godine za oca Harryja Speatha iz australskog grada Brisbane dogodilo se pravo čudo. Pronašao je svoju djecu koja su nestala u prosincu 2014. Serena i Thomas Speath tada su imali 5 odnosno 4 godine, a nestali su sa svojom majkom Jane Adare.

Harry Speath trebao je djecu pokupiti u predškoli. No to ih je popodne, dva dana prije Božića, uzalud čekao. Djeca se nisu pojavila. Policija je odmah počela potragu.

Tražili su djecu i majku koja ih je odvela, a s kojom Harry nije više bio u dobrim odnosima. Potragu za djecom su ometali brojne prepeke i lažne dojave. Harry Speath je mislio da je majka djecu odvela u Europu jer je imala i državljanstvo Ujedinjenog Kraljevstva. Djeca nisu bila upisana u niti jednu školu u Australiji niti su bile korištene njihove zdravstvene iskaznice. No Harry koji danas ima 63 godine nije odustajao.

