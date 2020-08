Otac proveo 87 dana uz sina u KBC-u Split: Tvrde da smo virus u bolnicu donijeli mi - roditelji!

TO JE TRAGIČNO Danima, tjednima nismo izlazili iz sobe niti smo imali ikakvih kontakata. Pa kako bismo se onda mi mogli zaraziti izvana?!

<p>Dok iz splitske bolnice pokušavaju na neki način “opravdati” proboj korona virusa, a u četvrtak je utvrđena zaraza na dječjoj hematologiji (!), za to vrijeme je šestogodišnjak koji se na tom odjelu liječio od leukemije stigao kući.</p><p>- Potpuno je jasno da se virus može svugdje provući, ljudi nemaju simptome, ne znaju da su zaraženi, pa se korona širi - govori dječakov otac i u oštrijem tonu nastavlja:</p><p>- Međutim, meni je u ovoj situaciji tragično i stvarno me ljuti što iz KBC-a Split sad pokušavaju prebaciti odgovornost na – roditelje! Ponovit ću, znam da se medicinske sestre i liječnici mogu zaraziti a da nisu toga svjesni, svakodnevno su u kontaktu s raznim pacijentima, a imaju i svoj život, koji im nitko ne osporava niti ga kontrolira. Onda bi bilo normalno da se preventivno testiraju, pogotovo zaposleni na ovim ‘osjetljivim’ odjelima. Ali stvarno je žalosno sve svaljivati na roditelje: pa mi smo tu bili s djecom, nikamo nismo izlazili, nikakvih kontakata nismo imali, danima i tjednima...</p><h2>Obojica su pozitivni </h2><p>Tako govori otac koji je sa sinom proveo posljednjih 87 dana u splitskoj bolnici. Obojica su, inače, pozitivni na Covid-19, kao i dvije majke s djecom, također s hematologije, te tri medicinske sestre.</p><p>U subotu su otpušteni iz bolnice, u kućnu samoizolaciju, ali s odjela infektologije. Srećom, nemaju posebnih simptoma korona virusa, nema povišene temperature, tek blaža glavobolja.</p><p>- Bio sam spreman otići iz bolnice sa sinom na vlastitu odgovornost, prebacili su nas na infektologiju, gdje je valjda 50 pacijenata, odraslih, na jednog liječnika. Vjerojatno ne bi ni primijetili da smo otišli. Srećom, otpusno pismo je stiglo u subotu... - nastavlja svoju priču ogorčeni otac.</p><p>Stanje u bolnici ga je posebno rastužilo i razljutilo:</p><p>- Bili smo odvojeni od ostalih, to je istina, ali ukupno stanje u bolnici je, najblaže rečeno, deprimirajuće. Čuo sam da su u ‘našu’ sobu na dječjoj hematologiji, gdje smo moj mali i ja bili smješteni od ulaska u bolnicu početkom lipnja, odmah sutradan stigli novi pacijenti. A što je s provjetravanjem, dezinfekcijom, pravilima? Neću niti govoriti kako na dječjoj hematologiji dosta drže otvorene prozore, valjda zbog sunca i svježeg zraka, ali to ujedno znači da je negdje prevruće, a u hodniku hladno. Što su idealni uvjeti da dobijete upalu pluća.</p><p>Padale su, tvrdi, i nevjerojatne optužbe:</p><p>- Možda najgori trenutak mi je bio kad mi je jedna liječnica kazala da smo mi, kao roditelji, krivi što se virus tako proširio! Svi smo testirani pri ulasku u KBC, nitko nije bio pozitivan, a tijekom boravka s našom teško bolesnom djecom nije bilo nikakvih ‘posjeta’ po sobama, kako sad pokušavaju prikazati. Sve je počelo u četvrtak ujutro, kad sam imao povišenu temperaturu, pa su nam uzeli brisove. Nalaz je, tobože negativan, stigao oko podneva, nitko u tom trenutku nije bio sretniji od mene. Međutim, dva sata kasnije doznali smo da su očitali naše stare nalaze brisova na Covid-19, da smo zapravo pozitivni! Taj stres, šok, ne bih poželio nikome - ogorčen je na ponašanje odgovornih u bolnici po pitanju korona virusa naš sugovornik.</p><p>Jučer su ipak pušteni na kućnu njegu jer šestogodišnjak iduće protokole ima za desetak dana, tri mjeseca terapije je dalo dobre rezultate.</p><h2>Čekaju četvrto dijete </h2><p>Stigli su u svoj Omiš pa se odmah osjećaju bolje: supruga je s dvoje djece (dobro podnosi ovakve stresove, unatoč činjenici da je u poodmaklom stadiju trudnoće, čekaju četvrto!) otišla k majci, a “pater familias” se od početka lipnja prvi put našao u svom domu, makar u izolaciji, sa sinom.</p><p>- Upravo su nam donijeli ručak, ostave ispred vrata pa ga uzmem kad ode - pomalo se i smije, nije izgubio smisao za humor.</p><p>Već tri mjeseca je na bolovanju u svojoj firmi, zbog njege teško bolesnog djeteta, dok je supruga na porodiljnom dopustu. Za financije se nekako snađu, a nezaobilazna je pomoć “baka-servisa” u svakom pogledu.</p><p>Naravno, zbog trenutačne situacije obiteljska okupljanja će malo pričekati, najvažnije je za sada da “infetanost” korona virusom prođe bez težih posljedica.</p>