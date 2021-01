Dogradonačelnica Gline, Branka Bakšić Mitić rekla je kako joj se javio otac s troje djece i da mu je, ono malo zidova što je ostalo, srušeno u potresu koji je u 7.49 pogodio Petrinju.

- Pozivam sve one koji žele izgraditi kuće da se jave na moj e-mail: baksicbranka@gmail.com ili porukom u grupi na Facebooku “Ljudi za ljude”. Moramo napraviti popis, da ljude organiziramo i da se počne s radovima - rekla je za N1.

- Imamo još ljudi do kojih nitko nije došao, međutim, do njih se ne može dopremiti ni kamp kućica ni ništa, jer do njih nema puta - kazala je dogradonačelnica Gline.

Istaknula je da im je sat potrebno gumenih čizama, kabanica, grijalica i deterdženta za rublje.

- Hrane imamo previše. Ne treba gomilati, jer nas se za mjesec dana nitko neće ni sjetiti. Ja molim onoga tko želi donirati hranu da to napravi za mjesec dana. Sad su potrebne gumene čizme i grijalice te prašak za rublje. Domaćinstva su ostala bez deterdženta za rublje, a najvažnije je da se starački domovi time opskrbe - rekla je dogradonačelnica Bakšić Mitić.