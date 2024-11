Oteli muškarca u Zagrebu, vozili ga u autu i tražili da kaže gdje je prijatelj pa bježali policiji

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad četvoricom osumnjičenih starosti 34, 25, 38 i 25 godina koje terete da su u ponedjeljak oteli muškarca. Osumnjičeni su se oko ponoći dovezli automobilom na prostor benzinske postaje u Dubravi u Dankovečkoj ulici, gdje su prijetili muškarcu i naredili mu da uđe u automobil. Nakon što je on to zaista i to učinio, 34-godišnjak je krenuo vozilom, dok su ostali fizički ga napadali zahtijevajući od njega da im kaže gdje se nalazi njegov prijatelj.

Obzirom da su putem naišli na obilježena policijska vozila, automobilom su se dali u bijeg, dok su ih policijski službenici imali kontrolirano pod nadzorom zbog čega je 34-godišnjak ipak odlučio zaustaviti automobil.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad četvoricom osumnjičenih starosti 34, 25, 38 i 25 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode, a nad 34-godišnjakom zbog sumnje i u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu 29-godišnjaka.

Osumnjičeni su uhićeni te privedeni u službene prostorije policije. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.