Oteo ženu ispred kafića: Bila je u šoku, plakala i tražila telefon

Ta je gospođa bila kod moje supruge. Došla je u naše dvorište. Bila je uplašena i u šoku te je molila za telefon kako bi mogla nekoga nazvati, ne znam koga. Znam da joj je supruga dala telefon i to je to, rekao nam je mještanin Matelića, malog naselja u sastavu općine Marčana.

Upravo je ondje istarska policija jučer prijepodne pronašla ženu koju je muškarac oteo na području Umaga. Naime, kako su priopćili, policija je oko 8 sati primila dojavu o otmici žene s parkirališta u Petroviji. Prema dotad dostupnim informacijama, poput scene u nekom filmu, muškarac je ženu ugurao u automobil te se s njom odvezao u nepoznatom smjeru.

- Brzom reakcijom policijskih službenika žena je pronađena u mjestu Matelići. Policijski službenici tragaju za muškarcem, koji je u bijegu. U potragu su uključeni policijski službenici Policijske postaje Umag s ispostavom Buje te djelatnici specijalne i interventne policije - izvijestila je PU istarska.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Kako smo neslužbeno doznali, muškarac i žrtva poznaju se od prije. On ju je oteo na parkiralištu ispred jednog ugostiteljskog objekta smatrajući da imaju nekih neriješenih poslova. Kako je policija oko njega stiskala obruč, ostavio je automobil i svoju žrtvu te nastavio bježati pješice.

Na mjesto događaja pozvana je ekipa Hitne medicinske pomoći, koja je pregledala otetu ženu. Kako doznajemo, utvrdili su da žena nije fizički ozlijeđena, no zbog svega proživljenog bila je u stanju šoka.

- Nisam bio kod kuće kad se to sve događalo, bio sam na poslu. Ne znam što je rekla supruzi. Koliko sam shvatio, nije mnogo govorila, samo je plakala pa ju je supruga tješila. Supruga je također plašljive naravi, te je zbog svega i ona bila potresena i u panici. Mjesto je još pod opsadom policije i ne znam ni kako ću stići kući - rekao je naš sugovornik s početka teksta.

Specijalci s dugim cijevima postavili su blokade na punktove pristupnih cesta te su kontrolirali sva vozila koja prolaze. Mještani govore kako je riječ o malome mjestu s 50-ak kuća, oko kojeg je šuma. Sumnjaju da se krije u šumi, osobito ako poznaje to područje.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Neslužbeno doznajemo i kako je počinitelj od prije poznat policiji zbog kaznenih djela s elementima nasilja. Upravo zbog toga ništa ne žele prepuštati slučaju nego su u potrazi angažirali sve dostupne im policijske snage, kako specijalce tako i temeljnu, prometnu i interventnu policiju. Jutarnji list piše da su otmičara pokušali locirati putem signala mobitela, no i da to, do završetka ovog izdanja, nije dalo rezultata.