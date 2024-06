Otišao je Nikola, heroj ulice. 'Rekao mi je: 'Ja idem'. Da je bar pametni lijek stigao ranije'

- Ljutka, ja sad idem... bile su posljednje riječi Nikole Bastaića (43), oboljelog od karcinoma debelog crijeva, dečka iz zagrebačke Dubrave o kojem smo pisali u nekoliko navrata. "Heroja ulice", kako ga je zvala njegova Ljutka, supruga Jasenka, i prijatelji - po istoimenoj pjesmi "Prljavog kazališta", koju je Nikola obožavao, i pjevao do samoga kraja. Preminuo je 21. svibnja, kod kuće, držeći svoju Ljutku za ruku. U drugoj je ruci, pod pokrivačem, "držao figu" - otpor karcinomu koji ga je tako rano, prerano oteo od života. A Nikola je život volio na najjače.

Prvi smo put o njemu pisali prije godinu dana, kad je želio ispričati priču o svojoj bolesti, i ponukati zdrave, pogotovo mlade ljude, da idu na redovite preglede. "Ako tako spasim ijedan život, učinio sam puno", govorio je tad Nikola za 24sata. Sa svojom je Jasenkom od 1996., oboje su bili klinci od 16 godina kad su se zaljubili, njihova ljubav sve ove godine nije jenjavala, dapače. Jasenka je pod Nikolinim prozorom Klinike za tumore, kad zbog korone nije mogla k njemu pet tjedana, držala transparent na kojem je pisalo: "Ljubavi, samo hrabro, voli te Ljutka!". Ona je sve samo ne "ljutka", jer bila je Nikolina najveća motivacija za ozdravljenje, a Nikola pak njen smisao života.

"Ajmo, ruke u zrak, pobjeda", govorio je već jako bolestan

Tumor je tom, uvijek nasmijanom vozaču tramvaja i tramvajskom mehaničaru, dijagnosticiran u veljači 2022. Dugo prije je iz straha ili srama zanemarivao simptome, zbog čega je želio poručiti ljudima da reagiraju na znakove koje im bolest šalje. "Odaberite život!", govorio je Nikola u svibnju prošle godine. Već je tad trpio jake bolove, do kraja.

O Nikoli smo ponovno pisali prošloga Božića, jer je sa Jasenkom godinama, još i prije bolesti, organinizirao akcije prikupljanja poklona za djecu u bolnicama. Vlastitu djecu nisu mogli imati. Nije odustajao ni kad je njegova bolest uzela maha - prošlog je Božića trošio zadnje atome snage da razveseli male onkološke bolesnike u zagrebačkim bolnicama.

- Na samome kraju je trpio tolike bolove, da je svakodnevno bio na morfiju. No i tad me je nasmijavao, sve koji su mu dolazili u posjet je nasmijavao, takav je on bio. Govorio bi gostima: 'Ajmo, svi ruke u zrak, pobjeda!', priča nam Jasenka u suzama. Puštala mu je "Heroje ulice", a on je pjevao, koliko je mogao, toliko je bio slab, imao je jedva pedeset kilograma.

- A onda je krenuo tonuti, nestajati na deset, petnaestak minuta, padao je u nesvijest. Odjednom bi se nakon toga trznuo i dobacio nam: 'Jesam vas zaribao, preračunali ste se'!, i nasmijao bi se, prisjeća se Jasenka tih, najtežih trenutaka u svom životu. A onda je Nikola uspio još samo izgovoriti: "Ljutka, ja sad idem...", umirući sa smješkom na usnama. Na ispraćaj mu je došlo preko 400 prijatelja.

- Imao je tri želje: da umre kod kuće, a ne u bolnici; da ja nastavim živjeti, i da se nastavim baviti darivanjem djece. Zato planiram pokrenuti udrugu koja će nositi njegovo ime, i darivati što je moguće više djece u bolnicama. Kad sam ga, preminulog, otkrila, vidjela sam da u ruci 'drži figu' - bila je to još jedna njegova poruka karcinomu, sudbini. Nikola je bio uvijek nasmijani heroj svog života, ali i heroj mog života. Obukla sam ga u majicu s natpisom "Heroj ulice", u njoj je sahranjen...", govori Jasenka. Uvjerena je da zdravstvo za Nikolu nije učinilo sve što je trebalo, i moglo.

"Pametni lijek je mom Nikoli stigao prekasno"

- Ne kažem da su ga mogli spasiti, ali sam sigurna da su mu mogli produžiti život, svakako poboljšati kvalitetu života, kaže Jasenka. Kako pojašnjava, još je u rujnu prošle godine Nikolino gensko testiranje pokazalo da tumor reagira, nestaje na dva "pametna" lijeka, što je Nikoli dalo veliku nadu. No tek mu je sad u svibnju na Rebru, gdje se liječio, rečeno da se ide u primjenu lijeka, i to nakon što smo prethodno, u travnju, bolnici poslali medijski upit zbog čega Nikola pametne lijekove još ne prima. Umjesto dva lijeka, na koje je tumor reagirao, Nikola je dobivao nove kemoterapije, zadnju u siječnju. U travnju smo KBC Zagreb pitali zašto Nikola pametne lijekove još ne dobija, na što nam je odgovoreno kako to "zbog tijeka bolesti i općeg stanja nije bilo medicinski indicirano, a ne zbog administrativnih barijera". Njegov će liječnik procijeniti nakon kontrolnog pregleda je li, i kad eventualna primjena tih lijekova opravdana, dodali su tad.

Ubrzo nakon toga, u svibnju, Nikoli je rečeno da će lijekove primiti, kaže njegova supruga, no spasa mu više nije bilo.

Bolest mu je dijagnosticirana 2022. godine

- Razbolio se u veljači 2022., operiran je na Klinici za tumore, gdje se i liječio sve do kolovoza prošle godine, kad smo se prebacili na Rebro. Na Klinici nisu napravili gensko testiranje niti ga poslali negdje drugdje da ga napravi, sve dok nismo stigli iz Splita, gdje smo u lipnju išli po drugo mišljenje. Tamo se liječnik čudio zašto genskog testiranja još nije bilo, i napisao preporuku da se ono napravi. Tek tad je, u srpnju, Klinika pokrenula gensko testiranje, koje je dva mjeseca kasnije pokazalo dobru reakciju na dva lijeka. Pametni lijek se nabavlja preko EU fondova, znači ne ide na trošak Hrvatske. Nikola je bio čovjek od 43 godine, zašto nisu pokušali bolje i više?, pita se Jasenka. Kaže da je Nikola u rujnu pa sve do siječnja imao 80 kilograma, i bio dobrog općeg stanja, ono mu se počelo pogoršavati u siječnju. Bolnica je odlučila lijek mu dati tek u svibnju, kad mu je bilo puno gore nego osam mjeseci ranije.

- Odlučili su ići s kemoterapijama, umjesto s pametnim lijekom. Moj je Nikola doktorima vjerovao, stalno je govorio: 'Valjda oni znaju'. A tumori su rasli. Ne dobiju na genskom testiranju svi pozitivan nalaz, Nikolin je bio pozitivan. I bio je mlad čovjek, zaključuje Jasenka. Nikoga ne optužuje, samo pita - zašto?

I mi smo obje bolnice - Kliniku za tumore i KBC Zagreb pitali to isto. Rebro smo pitali, najvažnije, zašto je primjena lijeka odobrena u svibnju, a ne prije, Kliniku za tumore pitali smo pak zbog čega su gensko testiranje naručili tek u srpnju prošle godine. Nakon šest dana, i podsjetnika, odgovorilo nam je Rebro: "Nastavno na dosadašnju komunikaciju, zbog zaštite povjerljivosti nismo u mogućnosti odgovoriti na vaš upit".

Jasenka na Nikolin grob odlazi svakoga dana, a u njihovom kvartovskom kafiću naruči kavu i za njega. "On je moj život", kaže nam.