Najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj Nevenka Lastrić Đurić za Express je otvoreno progovorila o sudjelovanju na Povorci ponosa, liberalizmu, političkoj hrabrosti, imovini, Americi i budućnosti HSLS-a
INTERVJU: NEVENKA LASTRIĆ ĐURIĆ PLUS+
Otišla sam na Povorku ponosa jer je to pitanje osobnih sloboda a ne ideološkog svrstavanja!
Čitanje članka: 9 min
Jedna je od najistaknutijih mladih političarki HSLS-a i najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj. Dužnost u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić Đurić je preuzela 2024. godine, a zadužena je za međunarodnu suradnju, pitanja NATO-a i OECD-a te suradnju Hrvatske s Ukrajinom. U središte javne i političke pozornosti dospjela je nakon što je podržala sudionike Parade ponosa u Zagrebu, pojavivši se u dresu hrvatske nogometne reprezentacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku