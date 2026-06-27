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INTERVJU: NEVENKA LASTRIĆ ĐURIĆ PLUS+

Otišla sam na Povorku ponosa jer je to pitanje osobnih sloboda a ne ideološkog svrstavanja!

Piše Anamaria Burazer,
Čitanje članka: 9 min
Otišla sam na Povorku ponosa jer je to pitanje osobnih sloboda a ne ideološkog svrstavanja!
storyeditor/2026-06-23/PXL_160626_153736579.jpg | Foto: Sandra Šimumović/ Pixsell

Najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj Nevenka Lastrić Đurić za Express je otvoreno progovorila o sudjelovanju na Povorci ponosa, liberalizmu, političkoj hrabrosti, imovini, Americi i budućnosti HSLS-a

Jedna je od najistaknutijih mladih političarki HSLS-a i najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj. Dužnost u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić Đurić je preuzela 2024. godine, a zadužena je za međunarodnu suradnju, pitanja NATO-a i OECD-a te suradnju Hrvatske s Ukrajinom. U središte javne i političke pozornosti dospjela je nakon što je podržala sudionike Parade ponosa u Zagrebu, pojavivši se u dresu hrvatske nogometne reprezentacije.

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