<p>Korona virus je ušao na Kliniku za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice, zbog čega se otkazuju svi pregledi i kontrole, a primaju se samo hitni slučajevi.</p><p>Ravnatelj <strong>KBC Sestre Milosrdnice</strong> za 24sata opisuje kako se virus probio u bolnicu preko dviju pacijentica. Naglašava da niti jedan pacijent na neurologiji neće zbog toga biti zakinut za preglede.</p><p>- Kako pacijentice nisu u kategoriji pacijenata koji moraju odnijeti negativan test na koronu, nisu ga niti trebale imati. Da postoji opasnost da su zaražene doznale su od članova obitelji koji su im javili da su zaraženi ljudi s kojima su bili u kontaktu. Odmah su o tome obavijestile naše djelatnike. Inače, pacijentice nisu međusobno povezane – priča nam ravnatelj Zovak. Nakon tog saznanja liječnici i medicinske sestre s odjela i svi koji su bili s njima u kontaktu su testirani. Do 14 sati imali su pozitivnu jednu liječnicu i medicinsku sestru. Dr. Zovak naglašava da su odmah dogodili sve preglede na neurološkom odjelu koji nisu bili nužni.</p><p>- Niti jedan pacijent neće biti zbog ove situacije zakinut. Mi i dalje normalno radimo i primamo hine slučajeve, a one koje smo odgodili dobit će nove termine – naglasio je ravnatelj. Pojasnio je i zbog čega ove pacijentice nisu trebale donijeti negativne testove na koronu.</p><p>- To moraju napraviti pacijenti koji dolaze na invazivne zahvate poput gastroskopije, kolonoskopije, koji su imunokompromitirani ili pak oni koji idu u opću anesteziju. Savjetničko tijelo Ministarstva zdravstva zasjeda jednom tjedno i donesene su mjere koje kategorije pacijenata trebaju biti testirane. Nemoguće bi bilo sve koji trebaju biti hospitalizirani da se i testiraju jer mi nemamo te kapacitete. Samo Vinogradska ima 55.000 hospitalizacija godišnje, a Rebro pak 90.000 – dodaje dr. Zovak. Inače, jučer do 14 sati KBC Sestre Milosrdnice imale su devet pozitivnih djelatnika. U taj broj uračunali su liječnicu i medicinsku sestru koje su danas doznale da su zaražene.</p><p>- Do sada smo imali i 26 djelatnika u samoizolaciji no u 18 sati znat ćemo koliko će ih još morati u samoizolaciju jer zbog ovog slučaja ta brojka će biti veća – kaže dr. Zovak. </p>