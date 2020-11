Otkazano suđenje Zavadlavu: Odvjetnik Šerić ima koronu

Točno je, pozitivan sam na koronu, imam malo fibru i malo glavobolje. U petak navečer sam saznao. Da se ovo nije dogodilo, mislim da je vrlo vjerojatno da bi Filip iznio svoju obranu, rekao je Šerić

<p>Za dva dana se trebalo nastaviti suđenje Filipu Zavadlavu (25) zbog trostrukog ubojstva koje je počinio u siječnju.</p><p>Ipak, suđenje se odgađa iz razloga što je Zavadlavov odvjetnik Branko Šerić pozitivan na korona virus! Šerić je sutkinji poslao obavijest kako ima Covid-19 te da ne može pronaći adekvatnu zamjenu, javlja <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/nista-od-nastavka-sudenja-zavadlavu-u-srijedu-odvjetnik-seric-obavijestio-sutkinju-da-je-pozitivan-na-covid-19-a-za-slobodnu-otkriva-daljnje-planove-1059421" target="_blank">Slobodna Dalmacija.</a></p><p>– Točno je, pozitivan sam na koronu, imam malo fibru i malo glavobolje. U petak navečer sam saznao za nalaz testa. Da se ovo nije dogodilo, mislim da je vrlo vjerojatno da bi Filip iznio svoju obranu, no postupak vjerojatno ne bi završio jer ja nisam bio spreman za iznošenje završnih riječi, a to sam sutkinji i kazao. Naime, u potresu mi je stradao ured i tek sam ga uspio osposobiti prije dva dana. Ali, kako su ročišta odgođena, bit će vremena – kazao je <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/nista-od-nastavka-sudenja-zavadlavu-u-srijedu-odvjetnik-seric-obavijestio-sutkinju-da-je-pozitivan-na-covid-19-a-za-slobodnu-otkriva-daljnje-planove-1059421" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Slobodnoj Dalmaciji</a> odvjetnik Šerić dodajući da ga je, taman prije novinara, kontaktirao i sam Zavadlav iz zatvora u Gospiću.</p><p>Zavadlav mu je rekao i kako je najvažnije da on bude dobro, a da je manje bitno kad će suđenje biti nastavljeno. </p><p>Ipak, nastavak suđenja trebao bi doći 18. prosinca.</p><p> </p><p> </p>