Šestero djelatnika Kliničkog bolničkog centra (KBC) Zagreb dobilo je otkaz nakon što nisu htjeli predočiti covid potvrde. Radničko vijeće je glasalo protiv, ali bez obzira na to - radnici su otpušteni, javlja RTL.

Iz Sindikata su kazali da se radi o uzornim medicinskim sestrama.

- Moram reći da sam zbog toga iznimno tužna budući da se radi o kolegicama koje nisu imale niti dana bolovanja izuzev rodiljnog dopusta unutar 37 godina radnog staža. To su medicinske sestre koje su provele i rat i potres i izolaciju s prekovremenim satima. I nisu niti oboljele čak od korone. I dale su maksimalno sebe - kazala je Gordana Miškulin, predstavnica Strukovnog sindikata medicinskih sestara/tehničara.

Miškulin tvrdi da su sustavno testiranje su odbile, a testirale bi se samo kad bi sumnjale da su bile u kontaktu sa zaraženom osobom. Zbog toga su jutros prva upozorenja pred otkaz stigla i nastavnicima.

U Sindikatu pozivaju da potpišu Zahtjev za zaštitom prava.

- Mi u sindikatu vjerujemo da ima dovoljno osnova da naše kolegice i kolege budu vraćene na posao. Ako uopće i dođe do tih otkaza - kazao je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod.

Nove izmjene zakona

U svemu tome najviše trpi nastava, kao i učenici. Tri ministarstva spremaju nove izmjene Zakon o sprečavanju širenja zaraznih bolesti, kojima bi se sankcioniralo nepoštivanje odluke o COVID potvrdama, no predsjednik Zoran Milanović o toj odluci slabo govori.

- Ured predsjednika je za Plenkovića eksteritorijalan. Može doći na kavu. Moja je dobra volja što ću primjenjivati - kratko je komentirao Milanović.

Predsjednik ima imunitet nepovredivosti pa ne može biti kažnjen ni kada bi se sankcije ozakonile. Ali kako tvrde pravni stručnjaci, može njegov bliski suradnik Orsat Miljenić.

- Zakon se mora primjenjivati jednako na sve i nema izuzetaka. Pa onda prekršajno može odgovarati i čelnik ureda predsjednika Republike. Ukoliko Ustavni sud ne bi utvrdio suprotno, mi moramo smatrati da su te odluke zakonite, one su na snazi, one se moraju primjenjivati - tvrdi Frane Stančić profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Milanović: U ured predsjednika neće ući!

Inspektori, policija ili bilo tko drugi da dođe u provjeru na Pantovčak, neće moći ući.

- Ne mogu ući unutra. To je štićen objekt. Ne mogu ući. To je glupo, to je oholo. To je osiono. Ljudi će se pobuniti protiv toga. Ja neću reći ništa. Upozoravam da je to jedno infantilno samoživo ponašanje koje nema nikakve koristi. Samo štetu. U ured predsjednika neće ući. Ćao - zaključio je Milanović.