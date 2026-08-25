Otkrili drogu u autu na granici: Slovenca uhitili kod Dubrovnika

Slovenski državljanin (49) uhićen je na graničnom prijelazu Zaton Doli nakon što je policija u njegovom automobilu pronašla drogu, javila je dubrovačko-neretvanska policija.. Među pronađenim drogama bili su crystal meth i 83 tablete MDMA, a policija je utvrdila da je droga bila namijenjena daljnjoj distribuciji.

Foto: PU dubrovacko-neretvanska

Policijski službenici Policijske postaje Ston u suradnji s carinicima tijekom granične kontrole u petak, 21. kolovoza, u automobilu njemačkih registarskih oznaka pronašli su manju količinu marihuane, vrećicu s 9,3 grama crystal metha te još jednu vrećicu s 83 tablete MDMA, poznatog kao ecstasy.

Drogu su oduzeli, a 49-godišnjaka uhitili i odveli na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog istraživanja predan je pritvorskoj jedinici uz kaznenu prijavu zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, a sudac istrage odredio mu je istražni zatvor.