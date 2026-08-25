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ZAVRŠIO U PRITVORU

Otkrili drogu u autu na granici: Slovenca uhitili kod Dubrovnika

Piše Veronika Miloševski,
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Otkrili drogu u autu na granici: Slovenca uhitili kod Dubrovnika
Foto: PU dubrovacko-neretvanska
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Slovenski državljanin (49) uhićen je na graničnom prijelazu Zaton Doli nakon što je policija u njegovom automobilu pronašla drogu

Slovenski državljanin (49) uhićen je na graničnom prijelazu Zaton Doli nakon što je policija u njegovom automobilu pronašla drogu, javila je dubrovačko-neretvanska policija.. Među pronađenim drogama bili su crystal meth i 83 tablete MDMA, a policija je utvrdila da je droga bila namijenjena daljnjoj distribuciji.

Foto: PU dubrovacko-neretvanska

Policijski službenici Policijske postaje Ston u suradnji s carinicima tijekom granične kontrole u petak, 21. kolovoza, u automobilu njemačkih registarskih oznaka pronašli su manju količinu marihuane, vrećicu s 9,3 grama crystal metha te još jednu vrećicu s 83 tablete MDMA, poznatog kao ecstasy.

Drogu su oduzeli, a 49-godišnjaka uhitili i odveli na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog istraživanja predan je pritvorskoj jedinici uz kaznenu prijavu zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, a sudac istrage odredio mu je istražni zatvor.

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Komentari 2
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